Az év pillanatai Tiborcz vetődésétől Németh Szilárd viccmeséléséig

Az év menekülése

A 24.hu idei talán legfontosabb cikksorozata az Elios-ügyet tárta fel. Az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF szerint a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúját is felvető korrupciós ügy egyik központi figurája Tiborcz István volt, neki azonban sikerült tökéletesen elbújni a nyilvánosság elől, mindössze a Hvg.hu videósa tudta egy ízben megközelíteni, aminek hatására a miniszterelnöki vej látványos szökkenést mutatott be autója hátülésére. Az internetes népművészet jóvoltából tekintsük meg az emlékezetes mozdulatsor találkozását a Soros-tervvel.

Az év legpunkabb politikusa

Ha a visszahúzódó Tiborcz István áll a skála egyik felén, akkor a másikat Putnok polgármestere, Tamás Barnabás fémjelzi, aki még a nyilvános fenyítésnek is állt volna elébe, ha nem a Fidesz nyerte volna a választásokat.

Gyurcsányt a seggem egyik felére, Vonát meg a másik felére rajzoltatom és hagyom, hogy rugdossák. Maximum fájni fog, de megéri, mert oda valók

– helyezte kilátásba erre az esetre, majd politikai prognózisát is megosztotta az egybegyűlt településvezetőkkel:

ha nem fideszes lesz a képviselőnk, akkor bizony szopni fogunk.

Az év legmámorosabb pillanatai

Ha valakinek kétsége lett volna afelől, hogy Magyarországon súlyos problémát jelent az alkoholizmus, elég volt figyelemmel kísérnie a politikusok választások előtti kampányszerepléseit, hogy meggyőződjék a vonatkozó statisztikák igazságáról. Íme egy kis ízelítő:

Az év freudi elszólása

Mészáros Lőrinc tévéjében történt:

Az év újságírói teljesítménye

Persze egy ilyen kis hibácska belefér egy olyan szakembernél, aki 2018-ban az év legtökösebb újságírója címet is elnyerte. Na nem valamelyik hatalmi pozícióban lévő vendégéket izzasztotta meg, inkább a Független Diákparlament középiskolás elnökét, Kálló Dánielt próbálta a földbe döngölni nagy vehemenciával, olyan fogós újságírói kérdésekkel, mint hogy „arra kérném, hogy elemezze ezt a mondatot! (…) Megkérem, hogy válaszoljon a kérdésemre, mi a tárgya ennek a mondatnak”. Máig nem értjük, mi baja lehetett az Echo TV vezetőinek a Kövér Lászlót is a fasorban hagyó pedellustempóval, hiszen utólag mindenhonnan töröltették a felvételt, amit azért persze így is megőrzött az internet.

Az év átkeresztelése

Persze a kormánymédia sem csak ledorongolni tud, sőt egyesekkel már-már túlzónak tetsző tisztelettel bánik. V. Németh Zsoltot például egyenes királyi rangba emelete a TV2, amikor egy anyagban Ötödik Németh Zsoltként említette meg a kormánypárti politikust, korábbi agrárállamtitkárt. Bár a sor elején bizonyára a Fidesz azonos nevű veterán külpolitkusa áll, ki lehet a másik három, aki megelőzte a Vas megyei fideszest?

Persze a számokkal mindig csak a baj van, ezt idén a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, amikor a TV2 szerint 24 újságíró támadta a miniszterelnök családját.

Az év kiállása

Természetesen pusztán azért, mert egy piaci alapon működő országos kereskedelmi tévé objektív hírműsorokat gyárt, munkatársai nem zárhatóak ki abból, hogy a demokrácia legszentebb ünnepe előtt nyilvánosan is kifejezzék politikai véleményüket. Sőt, ismerjük el, ebben a napjainkat jellemző balliberális médiadiktatúrában kifejezetten kockázatos és bátor cselekedet volt Marsi Anikóék hitvallása Orbán Viktor mellett.

Az év szellemi újdonságai

Ezek után nem lehet is vitatni annak jogosságát, hogy a Parlamentben idén első alkalommal kiosztott Kommunikációért Nívódíjat

a közmédia hírszolgáltatásának alkotógárdája,

a TV2 hírműsorainak és alkotógárdája,

valamint az Echo TV hír- és hírháttér műsorainak alkotógárdája

érdemelte ki a magyar államtól, hiszen mint a fővédnök Latorcai János leszögezte: „csak a nagy hozzáadott értékű, szellemi újdonságot tartalmazó termékek, eljárások, szolgáltatások révén van remény arra, hogy Magyarország erős országgá, a magyarság erős nemzetté, meghatározó gazdasági központtá válhasson”.

Az év felhívása

Újdonságokban, innovációban persze a kisebb szellemi műhelyekben sem volt hiány, a kreativitás főleg olyankor hágott magasra, ha a már említett liberális véleményterror ellen kellett felvenni harcot, ami sajnos nemcsak a médiában, hanem az iskolákban is tombol. Habony Árpád lapjában ezért arra kérték az olvasókat, hogy írják meg egy emailcímre, ha egyetemeiken, főiskoláikon kéretlen baloldali politizálást tapasztalnak a katedrán, mely felhívással egy demokratikus-polgári világban nyilván csak egyetérteni lehet, talán csak azt sajnálhatjuk, hogy a felhívás egyelőre az ideológiailag elhajló tanárokra szorítkozik, és nem terjesztették ki mondjuk a családtagokra is, de új év, új remény.

Az év hecce

Kanyarodjunk vissza kicsit a választási kampányhoz, amely során Orbán Viktor számos helyi jelöltet személyes jelenlétével is megtámogatott. Ha pedig maga a Főnök cipel be a hátán Országgyűlésbe, akkor bizony egy kis atyai cukkolás is benne van a pakliban, ahogy azt szegény Nyitrai Zsolt is megtapasztalhatta.

Az év azonosulása

Bár egri jelöltjét pár pillanatra lefagyasztotta, Orbán máskor valósággal magnetizálta híveit, aminek egyik leglátványosabb példája a vajszlói voksokért harcba szálló Nagy Csaba, akit oly mértékben átjárt a miniszterelnök szelleme, hogy még a mozdulatai felett is átvette az uralmat.

Az év ajándéka

A kampány jótéteményeiből nem maradhatott ki a legifjabb korosztály sem, a szépen rajzoló battonyai óvodások például a fideszes Simonka György Facebook-oldalának címével díszített pólót kaptak jutalmul. Az ajándék eszmei értékét növeli, hogy a képviselőt azóta bűnszervezetben elkövetett, milliárdos nagyságrendű csalással gyanúsította meg az ügyészség.

Az év ajándékozója

Szabó Zsolt esetében viszont nem maga az ajándék, hanem az ajándékozás elemi késztetése volt szembeszökő, ez a mindent elsöprő adni vágyás ugyanis arra sarkallta a Fidesz országgyűlési képviselőjét, hogy Mikulásabb legyen a Mikulásnál, nemes egyszerűséggel elvegye az ajándékot a Télapótól, és ő maga nyújtsa át a hatvani kórház beteg gyerekeinek.

Az év sajnálkozása

Az óvodásokkal való kampányolás bocsánatos vétségét még a miniszterelnök is elkövette

– noha látható, mennyivel megengedőbb volt a katonás rendet vezénylő óvónőnél – amiért a szabályok szerint meg is büntette a Nemzeti Választási Bizottság 350 ezer forintra.

Orbán Viktort azonban nem olyan fából faragták, aki alkalomadtán ne törlesztené a kárára elkövetett csibészkedéseket, így a választási diadal után közzétett videós egyvelegének első három jelentében mindjárt meg is csodálhattuk, hogyan leckézteti az NVB elnökét, Patyi Andrást. A kormányfő „vicces” megjegyzéseinél már csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszbe vágott rektorának reakciója volt zavarba ejtőbb, amikor is a „bírságbajnok” Patyi a „nagyon sajnálom miniszterelnök úr” mondattal hunyászkodott meg Orbán előtt.

Az év helyreállításai

Az újabb Fidesz-kétharmad után hála Istennek egyéb dolgok is a helyükre kerültek. A jogszabályokat ugyanis nem csak Orbán Viktornak kell betartania, nem úgy van az, hogy egyesek csak úgy saját szakállukra kátyúkat tömködnek be, köztéri padokat újítanak fel, vagy fedett buszmegállókat ácsolnak az utasok feje fölé mindenféle hivatalos papíros nélkül. Szerencsére az érintett önkormányzatok a padokat szétverették, a buszmegállót elvitették, a kéretlen építkezésekért felelős Kétfarkú Kutyapárt képviselőit a rendőrségre beidéztették. Bár az elvetemült viccpártiak a befoltozott utakat nem voltak hajlandóak visszaállítani a felcsúti önkormányzat által megkövetelt lyukas állapotukba, renitens viselkedésükért megkapták méltó (pénz)büntetésüket.

Az év mozdulata

„- Hogy is dobhattad a színpadra föl!

Mily őrültség!

– De mily kézmozdulat!”

– hangzik a párbeszéd a Cyranóban, miután a nagyorrú költő nagyvonalúan a színpadra hajítja az erszényét minden vagyonával. Orbán Ráhel egy horvát autópálya mentén egy használt pelenkával ismételte meg a gesztust, amitől ő ugyan nem vált nincstelenné, de Edmond Rostand hőséhez hasonlóan ugyanúgy lerázta magáról az elvárások béklyóját, és szabadon eldobta magától azt, amire valójában semmi szüksége nem volt már.

Az év legmegrázóbb tragédiája

Bár rendszeresen értesülhetünk róla, mennyi felfoghatatlanul borzalmas bűncselekmény történik nap mint nap hazánkban. Ám talán egyik sem váltott ki akkora felindulást idén a magyar társadalomból, mint a kecskeméti vadaspark szurikátájának erőszakos halála. A tanulságokat itt foglaltuk össze:

Az év matekfeladványa

Hoppál Péter és Novák Katalin közösen hozták össze. A Baranya megyei fideszes országgyűlési képviselő előbb megosztott – majd eltávolított – egy képet a Facebookon, amelyen hét nyugat-európai ország vezetője, valamint Judith Sargentini és Jean-Claude Juncker szerepel, és mindegyiküknél ott a felirat: „NINCS gyermeke”, amihez a volt kulturális államtitkár ezt a megjegyzést fűzte:

Nekik nem számít a jövő, a haza, Európa, a keresztény kultúra. Csak a Carpe diem… Ennyi.

Hoppál „gyalázatosan félremagyarázták” Pétert alighanem egyszerre fűtötte a Sargentini-jelentés keltette indulat és a Fidesz azon kívánalma, hogy szülessen sokkal több gyermek Magyarországon; utóbbi célkitűzést egyébként még a nemzetrontó ellenzékiek se nagyon vitatták, hogy aztán megérkezzen a kormány családügyért felelős államtitkára, aki a tévében helytelenítette, ha egy szülő egyedül vállal gyereket. Na, ezt adják össze, vagy hozzák közös nevezőre, ahogy tetszik.

Az év szoboravatása

Koncz Gábor nevéhez fűződik, aki a saját szobrát avatta fel Mezőkeresztesen, méghozzá napjaink vitathatatlan avatóbajnoka, Tállai András miniszterhelyettes társaságában. A 80 éves színművészt ábrázoló alkotás a harmadik, magyar embert megörökítő köztéri szobor a városban Kossuth Lajos és Petőfi Sándor után, az alkotó Király Róbert szerint a szobor Koncz szerénységét jeleníti meg. A Bors úgy tudja, a színész maga vetette fel az ötletet a helyi képviselő-testületnek, arról viszont ellentmondásos hírek jelentek meg, hogy végül a saját pénzéből vagy közadakozásból valósult-e meg.

Az év legjobb helyre menő forintjai

Persze nem csupán a Koncz-szobrot finanszíroz(hat)ták a magyar emberek, hiszen manapság már inkább az számít kuriózumnak, ha valaki nem folyamodik az állampolgárok támogatásáért. És bár naivan azt hihetnénk, hogy a hatalom forrásai szinte kiapadhatatlanok, hát bizony hatvanpusztai majorságban sem a fán terem a pénz, mint az januárban kiderült, amikor Orbán Viktor levélben fordult adományért a Fidesz szavazóihoz. Ezek a forintok persze biztosan a lehető legjobb helyre kerültek, hiszen létezhet-e fontosabb cél napjainkban, mint megtartani Magyarországot magyar országnak, és ezzel párhuzamosan megvédeni a hazát Soros György támadási ellen. (A felhívás aztán olyan sikeresnek bizonyult, hogy decemberben tucatnyi jobboldali médiatulajdonos mintegy 20 milliárd forint értékben ajándékozott újságokat, tévéket és rádiókat – összesen 476 médiaterméket – egy fideszes alapítványnak a saját vagyonukból, körülbelül 60 milliárdos éves forgalomról mondva le ezzel.)

Egy friss hír szerint pedig januárban jönni fog az újabb levél a csatolt csekkel a miniszterelnöktől.

Az év leleplezése

Tamáskodók persze mindig vannak, ők sokáig azt hangoztatták, hogy a minduntalan emlegetett Soros-terv valójában nem is létezik. Az ő érveiket zúzta porrá egyetlen mozdulattal Orbán Viktor, amikor a legjobb oknyomozó újságírókat megszégyenítő ügyességgel megszerezte, sőt az Echo TV-ben fel is mutatta a XXI. század Mein Kampfját, korunk Sátáni Bibliáját, Európa elveszejtésének forgatókönyvét, a bestiális Soros-tervet. A történelmi jelentőségéhez képest a kormánymédia viszonylag kevés figyelmet szentelt a nagy leleplezés pillanatának, így mi most újra bemutatjuk.

Az év mondata

Mi sohasem akarnánk elhallgattatni olyanokat, akik nem értenek egyet velünk.

Számos függeléket lehetne csatolni a miniszterelnök Európai Parlamentben tett kijelentéséhez, a parlamentben kikapcsolt mikrofonokba tátogó ellenzéki képviselőktől a bezárt vagy átpozicionált médiatermékekig, hogy illusztráljuk, miért ez volt az év kétségtelenül legerősebb mondata. Mi most egy nem túl régi felvételt választottunk.

Az év kérdése

Terry Black a jobbikos N1TV riporterénél érdeklődött, miután az rákérdezett, a transzvesztita előadóművész miért hazudja azt, hogy Vona Gábor Jobbik-elnök melegbulikra járt.

Az év keresztény kérdései

Azért is jó, hogy Magyarország államformája már-már hivatalosan is kereszténydemokrácia, mert így egyszerre érvényesülhet a nyugati civilizáció két, talán legnagyobb eszmei vívmánya, a demokrácia és a kereszténység. A két vezérelv nem csupán a magát a kormányt, hanem annak médiumait is áthatja, a Ripost például a krisztusi tanítás szellemében egyszerre két húsbavágó kérdést is feltett egyik novemberi címlapján hajléktalan honfitársainkról, újabb mérföldkövet állítva fel a magyar médiatörténelemben.

Az év magyarázata

A választási kampány egyik legforróbb topikját Kósa Lajos kalandjai szolgáltatták a sajtóban csengeri örökösnőként elhíresült asszonnyal. Utóbb persze kiderült, hogy ez a minden ízében furcsa ügy sem tudta megrengetni a Fidesz népszerűségét, ami nem is csoda, hiszen Kósa szokásához a híven azonnal minden kétséget egyből eloszlató, tűpontos magyarázatokkal tisztázta magát a gyanú árnyéka alól.

Most mit mondjak, annak tűntek, de németül voltak

– mondta például arra a kérdésre, hogy valósnak tűntek-e számára a szélhámossággal gyanúsított asszony által neki mutatott dokumentumok, amelyek megtekintése után az akkori városfejlesztési miniszter közjegyzői okiratban vállalta az állítólagos 1300 milliárd forintos örökség kezelését, majd egy Kósa édesanyjának utalandó szerény 800 millió forintos ajándék is közokiratba foglaltatott.

Az egyéni választókerületét így is megnyerő Kósát az ügy és a választás után visszavonták az első vonalból, mégsem az övé volt

az év lefokozása,

hanem az előző ciklusban még az ország második legnagyobb hatalmú embereként számon tartott Lázár Jánosé.

Az év vágyálma

Kósa elvetélt vagyonkezelésén kívül a kampány másik slágertémáját Semjén Zsolt svédországi vadászatai szolgáltatták. A néhai Magyar Nemzet írta meg, hogy miniszterelnök-helyettest évek óta rendszeresen olyan, több millió forint értékű vadászutakra viszik tehetős, olykor állami megbízásokban érdekelt üzletemberek, amiket ő maga nem engedhetne meg magának. A svédországi portyáin többek között háziasított – egy svéd gazda tulajdonában lévő – rénszarvast is elejtő Semjénnek azonban a megannyi díszes trófea ellenére még mindig van egy kis hiányérzete.

A helyzet az, hogy soha életemben nem volt se alkalmam, se lehetőségem, se módom arra, hogy jegesmedvét ejtsek el. De ha bárki meghívna egy jegesmedvére, az az igazság, azért az inspirálna

– mondta márciusban egy püspökladányi fórumon.

Reméljük, 2019-ben ez is megadatik a miniszterelnök-helyettes úrnak!

Az év kérése

Ne haragudjon már, de magyar dolgozókat ne hasonlítson koalákhoz!

– hangzott el a minap a Hír TV stúdiójában a Jobbik-szóvivő Jakab Pétertől, akit Szentesi Zöldi László próbált meginterjúvolni az év egyik legszórakoztatóbb tévéműsorában.

Az év visszapattanása

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes ugyan bejutott a tévészékházba, de egy ajtó bezárult előtte.

Az év vicce

az azóta honvédelmi államtitkárrá emelt Németh Szilárdé, de nem írjuk le, látni kell, mert az előadásmód legalább annyira fergeteges, mint a tartalom.