Lassan világhírű lesz a pelenka, amit Orbán Ráhel eldobott

Már több mint 40 ezren osztották meg azt a Demokratikus Koalícióval szimpatizáló Nyugati Fényen délelőtt megjelent cikket, amely szerint a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel hétfőn az út szélére dobott egy használt pelenkát az egyik horvátországi autópályán, egy benzinkútnál. A megosztók között volt Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is.

A lapot egyik olvasója tájékoztatta az esetről, amelyet képeken is megörökített. Állítása szerint kérdőre is vonta Orbán Ráhelt, aki azt felelte magyarázatképpen, hogy nincsen kuka – a levélíró szerint viszont volt, nagyjából 20 méterre a tett helyszínétől. Jelen volt a kormányfő veje, Tiborcz István is, akit az olvasó szintén lefényképezett.

Amint a 444.hu észrevette, a horvát sajtó is lecsapott az út mentén heverő témára, és jónéhány helyi hírportál kiemelt helyen, a Nyugati Fény képeinek felhasználásával számol be az incidensről.