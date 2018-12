A fideszes politikus kivette a Mikulás kezéből az ajándékot, hogy ő adja át a gyerekeknek

A 444.hu szúrta ki, hogy a hatvani kórházban fekvő beteg gyerekeket a Mikulás mellett Szabó Zsolt kormánypárti képviselő is meglátogatta, aki magára vállalta az ajándékozás feladatát. A politikus ugyanis elvette a Mikulástól az ajándékot, hogy ő adja át a gyerekeknek. Minderről fénykép is készült, amit a politikus a saját oldalára is feltöltött.

A cikk megjegyzi, hogy a fideszes Becsó testvérek szintén járják az óvodákat, hogy ajándékokat adjanak személyesen a gyerekeknek, a Mikulás helyett. Íme:

