Rabszolgatörvény: Veszprémben már elkezdték a tiltakozást

Miután a kormány és a szakszervezetek közötti tárgyalások kudarcba fulladtak, sőt a Fidesz utolsó pillanatban még szigorított is a dolgozók túlórakeretét az éves 250-ről 400 órára emelő rabszolgatörvényen, a szakszervezetek már pénteken délután megkezdték az utcai tiltakozásokat. A szombat délelőtti budapesti demonstráció 10 órakor kezdődik, a Vasas Szakszervezeti Szövetség azonban már péntek kora déltuán félpályás útlezárást tartott Veszprémben, számolt be a Mérce.hu.

A 13 óra és 14.15 között megtartott útlezáráson 15-20 személygépkocsi sorakozott fel a Házgyári út egy szakaszán, a helyi Lb-Knauf cementgyár előtt. A tiltakozás előtt a Vasas Facebook-oldalán azt írta:

Meg kívánjuk mutatni, hogy kisebb, összehangolt csoportokkal is tudunk nyomást gyakorolni, és ha szükséges, nagy mértékben tudjuk fokozni a tevékenységet! Veszprémben egy viszonylag rövid időtartamra és rövid távolságon zárjuk le az útszakaszt. Ha azonban a kormány nem enged az álláspontjából, más helyszíneken, hosszabban felvonulva és hosszabb időtartamra fogunk blokkolni demonstrálni. A következő héten Pécsen és Győrben folytatjuk!

Ahogy a szakszervezet közleményéből is kiderül, jövő héten több vidéki helyszínen is lesznek hasonló útlezárások. A szakszervezetek azonban a sztrájktól sem zárkóznak el. A Vasas Szakszervezet egyik veszprémi tisztviselője a Veszpresszó portálnak azt mondta, a mostani, rövidebb ideig tartó útlezárásokkal saját tárgyalókészségüket is demonstrálni próbálják, de ha a kormány nem hajlik a kompromisszumra, akkor hosszabb útszakaszon, hosszabb ideig is lezárásokat tarthatnak.

A szakszervezetek videóban foglalták össze, miért nem tetszik nekik, hogy a kormány nélkülük dönt a munkavállalók sorsáról:

A rabszolgatörvényt december 12-én szavazhatja meg a parlament:

Kiemelt kép: MTI / Máthé Zoltán