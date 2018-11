„Ha a CEU Bécsbe költözik, mit mondok a gyerekeimnek?”

Szombatig adott haladékot a CEU a kormánynak: ha nem lesz aláírás, az egyetem Bécsbe költözik. Egy CEU-s hallgató szerint sokkoló látni, hogy az EU mindezt tétlenül nézi végig, közben pedig levelek tucatjait címzik Orbánnak azok, akik nem akarják, hogy szétszakítsa családjukat a kormány döntése.

A CEU bécsi költözése, ami most már minden bizonnyal be fog következni, csak egy részét képezi a magyarországi akadémiai szabadság ellen indított támadásoknak

– mondta Max de Blank, a CEU genderszakos hallgatója, a Students4CEU mozgalom koordinátora. A keserű hangnem nem véletlen, közeleg a határidő: december 1-jéig adott haladékot a CEU a kormánynak, Orbánéknak addig van idejük arra, hogy aláírják azt az államközi megállapodást, amit már egy éve jóváhagytak az amerikai hatóságok és a magyar kormánydelegáció. Ha ez nem történik meg, Bécsbe költözik az egyetem.

A kormány annak ellenére nem hajlandó aláírni az egyetem budapesti működését biztosító megállapodást, hogy a magyar kormány számára New York Állam Oktatási Hivatala már igazolta, hogy a CEU regisztrált oktatási tevékenységet folytat az államban – ezt egyébként Palkovics László is megerősítette.

Ehhez képest Szijjártó Péter meglepő válasszal rukkolt elő néhány hete arra a kérdésre, miért nem írják alá a megállapodást. A külügyminiszter szerint egyelőre „nem látják bizonyítottnak” a magyarországi működéshez amerikai felsőoktatási tevékenységet.

Pedig Palkovics László és Altusz Kristóf még áprilisban látogatta meg a Bard College kampuszát, ahol a CEU kuratóriumi tagjainak és kuratóriumi elnökének jelenlétében egyértelműen jelezték, hogy a CEU oktatási tevékenységet létesített itt.

A CEU tizennyolc hónapja keresi a megoldást arra, hogy Magyarországon maradhasson. Az ön kijelentései azonban arra utalnak, hogy a kormánya már meghozta a döntést. Miniszterként önt és a kormányt terheli a felelősség azért a kárért, amit Magyarország felsőoktatása és az ország nemzetközi hírneve elszenved az önök döntései miatt

– közölte Michael Ignatieff rektor válaszul Szijjártó kijelentéseire.

A kormány kommunikációja nagyjából egy dologról szól a CEU bécsi költözéséről szóló bejelentése óta: azt állítják, az egyetem ezzel zsarol, blöfföl, politikai balhét akar, illetve folytatja a hisztériakeltést.

Az egyetlen eltérő narratívát talán Kósa Lajosnak köszönhetjük, akire biztosan nagy hatással volt Lázár János azóta legendássá vált rettegős videója, miután közölte, hogy az egyetemnek esze ágában sincs elköltözni, mert Budapest jobb hely, mint Bécs.

Először a menekültek, aztán a hajléktalanok, most az akadémiai szabadság esik áldozatául a magyar kormány bűnbakképző politikájának

– mondja Max de Blank. A CEU-s diák szerint fontos, hogy az emberek megértsék, a jelenlegi támadásoknak több köze van Orbán politikai hatalmának megszilárdításához, mint a tanároknak és hallgatóknak az egyetemekhez.

Ez is egy módja annak, hogy elnyomják az ellenállást és a kritikus gondolkodást, mindez pedig a szabadság és a demokrácia értékeinek súlyos megsértése – vallja.

Az egyetem hallgatója szerint a CEU költözésenek két különböző aspektusa van, egyrészt Magyarország elveszít egy egyetemet, ami magas színvonalú oktatással teszi lehetővé a világ minden tájáról érkező diákoknak, hogy ösztöndíjak segítségével tanulmányokat folytassanak. Másrészt az egyetem elűzése egy újabb lépést jelent a magyarországi akadémiai szabadság korlátozása felé.

Végül pedig nem szabad megfeledkezni a CEU-nak azoknak a magyar dolgozóiról, akik valamilyen okból – például családjuk ideköti őket – nem tudnak az egyetemmel együtt Bécsbe költözni. A CEU-s hallgató azt mondta, az elmúlt egy évben meghatározta az egyetemi légkört a bizonytalanság, de ezzel együtt próbálták továbbcsinálni mindazt, amiért ide jöttek.

Végig reménykedtek, hogy a kormány végül igent mond, főleg miután a az egyetem teljesítette a kiszabott feltételeket. Mióta pedig semmilyen szándék nem látszik kormányoldalról a dokumentum aláírására, az egyéni félelmek már az akadémiai szabadságért való komoly aggodalmakká váltak.

Európai állampolgárként számomra sokkoló látni, hogy az Európai Unió hagyja, hogy ez megtörténhessen az egyik tagállamában, különösen az, hogy az Európai Néppárt sem válaszol érdemben Orbán politikájára

– mondta Max.

Ezen kívül Angela Merkel német kancellár és Sebastian Kurz osztrák államfő is meglepően csendben maradt, tette hozzá, pedig ha az EU hagyja, hogy a CEU-t elűzzék Magyarországról, az egész Európában precedenst teremtene, így Max szülőhazájában, Hollandiában is.

Az a vád, hogy a CEU zsarolná a kormányt megalapozatlan és tényszerűen nem igaz, jelentette ki a CEU-s hallgató. Mint mondta, az egyetem mindent megtett, hogy megfeleljen a törvényeknek és együttműködött a kormánnyal, hogy teljesítse az elvárásokat. Most a kormányon lenne a sor, hogy lehetővé tegye, hogy a CEU maradhasson az országban.

A harcunk nem ér véget december 1-jén vagy az egyetem lehetséges távozásával, hiszen ahogy korábban is mondtuk, mindez a CEU-val kezdődött, de nem a CEU-val fog véget érni

– jegyezte meg.

A CEU nem egy hideg gyártósor, esetleges költözése nem logisztikai probléma: a CEU több száz sors, több száz történet, írják a CEU diákjai, munkatársai és hozzátartozói, akik létrehoztak egy oldalt azoknak a leveleknek, amiket Orbán Viktornak írtak, arról, milyen hatással van az életükre az egyetem csuklóztatása.

82 évesen szembesülök azzal, hogy csalódnom kellett: az unokámnak ismét el kell hagynia az országot, saját akaratán kívül. Még nem késő megakadályozni, hogy emiatt a teljesen értelmetlen lépés miatt magyar családok szakadjanak szét és tehetséges fiatalok ezrei vándoroljanak külföldre

– áll az egyik írásban.

Egy másik levélíró Békés Gáspár, a CEU volt hallgatója, tudományos olimpikon, miniszterelnöki és köztársasági ösztöndíjas. A miniszterelnöknek címzett levelében az áll:

Nem hinném, hogy ön valóban keresztény, de akárhogy is, utánunk egyedül tetteink lenyomata marad. Mivel nem mindig a Fidesz fogja írni a történelmet, vajon tényleg azt akarja, hogy egy ledózerolt, elbutított, gyűlölködő és testben-lélekben megtört társadalmat és országot hagyjon hátra, hogy erről emlékezzenek Önre az idők végezetéig?

Néhány rövidebb üzenetnél nincs feltüntetve a feladó, egy névtelen, rövid írás feladója például Erdélyben született, 1989 decemberében hagyta el a szülővárosát és talált egy új hazát Magyarországon. „Nem szeretnék újra hazát cserélni, már itt vannak a barátaim, munkatársaim, idős édesanyámat sem tudom egyedül hagyni” – írta.

Lehet, hogy a nővéremnek az Ön döntése miatt Bécsben kell majd felnevelnie a most született kislányát, tehát a Családok Évének szellemében Ön most családokat készül szétszakítani

– áll egy másik rövid üzenetben.

Varga Erika fia két diplomát is a CEU-nak köszönhet, menye pedig most végzi az egyetem doktori képzését. Mint írta, szeretné, hogy a fiáéknak három gyermekükkel és unokáikkal ne kelljen egy másik országba költözni.

Nem szeretnék Skype-nagymama lenni: látom, hallom, de nem ölelhetem. Nem olvashatok nekik Benedek Eleket, Weöres Sándort, nem vihetem korcsolyázni, strandra, játszótérre, kirándulni, nem taníthatom sütit készíteni

– írta levelében.

Egykor ő is szavazott a Fideszre, vallotta be Székely Gergő, aki jelenleg is a CEU hallgatója, ő is járt a gyűlésekre, ahova akkoriban „még nem fémdetektoros kapukon engedték be a válogatott, főként tájékozatlan, nyugdíjas rajongóit”.

A diák azt írja, ha most meghallgatja a miniszterelnök 10-15 évvel ezelőtti beszédeit, ma is azonosulni tud azokkal, amiket akkor mondott. „Nem tudom, milyen sérelmek érték önt, ami miatt ennyire megváltozott, de biztosan nem így akar a történelemkönyvekbe kerülni” – tette hozzá,.

Ha a CEU Bécsbe költözik, akkor mit mondok a gyerekeimnek? Miért? Miért nem ölelhetik meg az apjukat hétköznap esténként, amikor Bécsben kell lennem, hogy tanítsak? Mit mondok a magyar diáknak, aki a CEU-n akar tanulni? Miért kell Bécsbe kijárnia, ha azt, amit eddig itthon is megtanulhatott, meg akarja tanulni?

– kérdezte egy másik levél feladója.

Mások arról írnak, hogy egzisztenciális biztonságot és szakmai fejlődési lehetőséget kaptak az egyetemtől, a jelenlegi krízis pedig hatással van mindennapjaikra, lelki és testi egészségükre is. Van, aki azzal szembesült, hogy ha emigrálniuk kell, a gyermeke alig tölthet majd időt a nagyszüleivel, nem tud majd magyar nyelvű óvodába járni.

Ha itthonról kell ingáznia Bécsbe, akkor ő fog kevesebb időt tölteni a kislányával, ha pedig feladja a doktori tanulmányait, hogy ezeket elkerülje, akkor feladja azt a pályát, amiért egész fiatalkorában dolgozott.

Nem egy értelmiségi családból jövök, én vagyok az első a családomban, aki diplomás, és szeretnék továbbtanulni doktoranduszként. Itt van a családom, itt vannak a barátaim, és Budapest a mindenem

– írta a miniszterelnöknek egy másik levél feladója.

Üzent Orbán Viktornak Szalay Dorottya, az UPC Magyarország volt vezérigazgató-helyettese, akinek lánya több év külföldön tanulás után hazajött, mert ebben az országban szeretett volna élni. Majd nem várt fordulat érkezett:

A boldogság 2017 áprilisáig tartott, és nem tagadom, sírok, amikor szóba kerül, hogy a CEU-nak lehet, hogy mennie kell

Más arra emlékeztette Orbánt, hogy ha elküldi a CEU-t az országból, akkor ezzel rengeteg embert foszt meg az otthonától, akik nem szeretnének innen elmenni. A levél írója csak annyit kért:

Ne tegye ezt Miniszterelnök úr, ne válasszon szét családokat, ne fosszon meg embereket a múltjuktól, a gyökereiktől. Hagyja, hogy itthon maradhassunk és itthon dolgozhassunk.

Kiemelt kép: Berecz Valter / 24.hu