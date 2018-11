Süli János reagált arra, hogy elvehetik tőle a paksi beruházást

Megírtuk, új miniszter vezényelheti Süli János helyett a paksi atomerőmű gigaberuházását, mivel lassan halad az új atomerőművi blokkok beruházása. A paksi atomerőmű bővítéséért felelős minisztert megkérdezte az ATV lapunk értesüléséről, amire Süli János meglehetősen homályos választ adott:

Biztos van alapja, mert valaki elterjesztette. Tehát mint minden hírnek, ennyi alapja van. (…) De kormányközlemény megjelent, hogy a hír nem igaz és nem is próbálunk vele foglalkozni. Ma is itt dolgoztam, holnap is van feladatom, eszerint haladok. Dolgozunk a sikeres végrehajtáson.