Újabb fejlemény a Mini Hungary Park ügyében. A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa helybenhagyta az elsőfokú bíróság távoltartást és bűnügyi felügyeletet elrendelő végzését a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete miatt indult büntetőügyben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt. A megalapozott gyanú szerint a Mórahalom külterületén létesítendő és az 1910-es állapotokat tükröző emlékpark megvalósítással összefüggésben a beruházó cég ügyvezetője és a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság vezetője, illetőleg az állami támogatott projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó személy egymással összejátszva mintegy 550 millió forint nagyságú vagyoni hátrányt kísérelt meg okozni az Európai Unió, illetőleg a magyar állam költségvetésének.

A gyanú szerint a 2013. májusa és 2014. júniusa között benyújtott kifizetési kérelmek során az elkészült makettek darabszámára, illetőleg a projekt készültségi fokára vonatkozóan valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be és valótlan nyilatkozatokat tettek, mellyel a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget folyamatosan megtévesztették a projekt készültségi foka, illetőleg a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatban. El nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, illetőleg a már kifizetett támogatások elszámolását.

A gyanúsított vonatkozásában megalapozott gyanú arra, hogy a mind a beruházó, mind a kivitelező cégben tulajdonosi érintettséggel bírt, valamint ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat, illetőleg adott utasításokat valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére.

Az elsőfokú bíróság végzésében a gyanúsított letartóztatásának elrendelése iránti ügyészi indítványt elutasította, egyidejűleg a gyanúsítottal szemben távoltartást és bűnügyi felügyeletet rendelt el. A gyanúsított a bűnügyi felügyelet végrehajtására szolgáló ingatlant nem hagyhatja el, kivéve heti három napon egy órai időtartamra a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítására vagy gyógykezelés céljából. Az elsőfokú bíróság a távoltartás keretében kötelezte a gyanúsítottat arra, hogy gyanúsított-társaitól, és azok lakó-, illetve tartózkodási helyéül szolgáló ingatlanoktól tartsa magát távol, illetve a gyanúsítottakkal közvetlenül vagy közvetve se lépjen kapcsolatba.

Az elsőfokú bíróság végzésével szemben a gyanúsított és védője, valamint az ügyész jelentettek be fellebbezést. A másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy az eljárás jelen szakaszában fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában a bizonyítást veszélyeztetné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

A törvényszék álláspontja szerint a gyanúsított esetében kényszerintézkedés alkalmazása nélkülözhetetlen, azonban szükségtelen a legsúlyosabb kényszerintézkedés, azaz a letartóztatás alkalmazása. A gyanúsítottnak nyomkövetőt kell viselnie. A másodfokú bíróság minderre figyelemmel az elsőfokú bíróság végzését annak mindenben helyes indokai alapján helybenhagyta.