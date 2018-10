Rétvári Bence kioktat és dicsőíti a KRÉTÁT

Arató Gergely (DK) meg is kapta a magáét az államtitkártól.

Azok, akik használják (tanárok, szülők, diákok) panaszkodnak a kötelezővé tett digitális napló miatt, ami a tanévkezdés után sem működött teljesen megfelelően. Az ő nevükben kérdezett rá Arató Gergely (DK) Kásler Miklós emberminiszternél, hogy

ki járt jól a KRÉTA rendszerrel?, mert az biztos, hogy az iskolák nem.

Az ellenzéki politikus hosszan sorolja a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) hibáit, különösen bosszantónak nevezi, hogy az iskolák egy részében a jól működő e-naplót kellett lecserélni a rosszul működőre, ami újabb pluszmunkát jelent az amúgy is túlterhelt pedagógusoknak.

Rétvári Bence államtitkár nemcsak válaszolt, hanem ki is oktatta az ellenzéki politikust.

A rendszer működik, az iskolák igényei alapján állandóan fejlődik, és egyébként is a baloldal szórt ki 2004-ben tízmilliárdokat egy használhatatlan tanügyigazgatási rendszerre.

A KRÉTA rendszer nem egy egyszerű iskolai elektronikus napló, hanem egy többszintű, összetett rendszer. Az elektronikus napló ennek csak egy modulja a sok közül. A rendszer többféle fenntartó – állami, egyházi, magán – komplex elvárásainak is megfelel.

Azzal a fenntartók és intézményeik adminisztrációja egyszerűbbé, átláthatóbbá, pontosabbá és felhasználóbaráttá vált.A 2015-ben lefolytatott törvényes közbeszerzés nyertese a Neptun rendszer fejlesztője lett. A KRÉTA rendszert fokozatosan vezették be, a különböző fenntartók, iskolák, pedagógusok, szülők és a diákok visszajelzései alapján tovább is fejlesztették.

A KRÉTA rendszerre és annak fejlesztésére az elmúlt évek során 1.731 millió forintot költöttünk. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az oktatás jövője szempontjából kiemelkedő projektről van szó.

Az államtitkár ezt igazolandó hosszan sorolta, milyen sokan léptek be aznap, amikor az ellenzéki képviselő kérdését megfogalmazta, egyébként is milyen sokan töltötték le a mobil applikációt, milyen könnyen beírhatóak az osztályzatok, hiányzások. A sajtóban megjelentek hazugságok, a képviselő tájékozatlan, amit az is mutat, hogy nem tudja, Palkovics Lászlónak azért nem lehetett szerepe a 2015-ben befejeződött KRÉTA közbeszerzésben, mert csak 2016-ban lett köznevelési államtitkár.

