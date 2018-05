Prostituáltként dolgozott a csecsemőjét halálra drogozó nő

Drogfüggő volt az a nő és az élettársa, akik annyi kábítószert adtak a csecsemőjüknek, hogy elhunyt. A Blikk szerint a testéből élő háromgyerekes asszony azért drogozta be a picit, hogy nyugton legyen, amíg az egyik panzióban kuncsaftot fogad.

Borzasztó, ahogy élnek, a családból többen is voltak már börtönben Noémi és a lánytestvére nem is titkolták, hogy a testükből élnek. Régóta drogoztak, arra pedig sok pénz kell. A legnagyobbat nem is Noémi neveli: a gyerek apja megszerezte a felügyeleti jogot, a középsőt pedig a nagymama gondozza. A testvére gyereke is tragikus körülmények között halt meg pár éve