Ingyenes biztosítás kullancsveszélyre! (x)

A Genertel egy nagyon fontos biztosítással készült a tavaszi időszakra. Egészen hiánypótló az Ingyenes kullancsveszély biztosításuk.

A kullancsok köztünk élnek, de számos tévhit kering a köztudatban róluk. Már nem csak az erdők és mezők a birodalmuk, hanem beköltöztek a városba is.

Elterjedt egy hiedelem, hogy a kullancsok kizárólag a fákról „ugranak” az áldozatra, de sajnos ez nem így van. Ezek a vérszívók inkább a magas páratartalmú helyeket kedvelik, ahol sok a zöld aljnövényzet. Erdők, rétek, sőt, városi parkok, szép zöld intézmény udvarok is otthont adnak nekik. Így egy kutyasétáltatás, vagy a gyerekek játéka az udvaron/ parkban is éppoly veszélyes lehet, de akár a bölcsőde, óvoda vagy iskolaudvar is veszélyforrássá vált.

Vegyük komolyan!

A kullancsok számos betegséget terjesztenek, de a legveszélyesebb a Lyme-kór, amely ellen egyelőre nincs védőoltás. Forduljunk orvoshoz, ha a csípés helyén kokárda alakú bőrpír jelentkezne. Korai szakaszban antibiotikummal sikeresen gyógyítható. Később, idegrendszeri panaszokat, izomfájdalmakat, ízületi fájdalmakat okoz, ami akár bénulásig is vezethet.

Az agyvelőben és az agyhártyában okozott gyulladás a másik nagyon veszélyen betegség, amit a kullancsok terjesztenek. A központi idegrendszer támadása lázzal, végtagfájdalommal jár, amelyek súlyosbodnak. Védőoltással védekezhetünk ellene. Mindkét betegség lehet halálos is, bár nem ez a leggyakoribb.

A kullancsok legfontosabb szerve, a Haller-szerv amely az első lábak első ízében található. Ez a szerv segíti őket a gazda test megtalálásában. Miután megtalálták, felkapaszkodnak rá, és keresnek egy eret, hogy megkezdjék a vérszívást. Akár napokig is képesek „észrevétlenül” élni a bőrünkön, mert a nyálmirigyük olyan biológiailag aktív anyagot termel, amely lassítja a testünk válaszreakcióját az irritációra.

Hogyan fertőz?

A táplálkozásával. Miközben szívja a vérünket, a felvett folyadékból vizet juttat vissza, és így a fertőzött kórokozók belekerülnek a vérkeringésünkbe.

Hogyan tudunk védekezni ellene?

A legjobb módszer itt is a megelőzés.

· Elsősorban megfelelő ruházattal. A legjobb, ha zárt és szellős ruhát viselünk. Ha egy mód van rá, a szabadban a nadrágunkat tűrjük a zokniba. Ne feledjük, az aljnövényzetből támadnak, nem a fán állnak lesben. A nyitott lábbeliket kerüljük, de ha éppen szandálban vagy papucsban sétáltunk a parkban, utána alaposan nézzük meg, nem került-e rá kullancs.

· A szabadon maradt területekre használjunk kullancsriasztó szereket. Figyeljünk a hatás idejére, és ha szükséges permetezzük be magunkat újra.

· A B-vitamin folyamatos szedése, sajnos nem riasztja el a vérszívókat, így ebben a módszerben ne bízzunk.

· Minden szabadban történt séta, kirándulás után nézzük át egymás testét. Különösen fordítsunk figyelmet a hajlatokra, és a hajas fejbőrre.

· KÖSSÜNK INGYENES BIZTOSÍTÁST!

A kullancsveszély biztosítás abban az esetben térít, ha bizonyíthatóan kullancs által okozott fertőzésben betegszünk meg. A biztosítási összeg segít fedezni a gyógyszerek költségét. Amint az ingyenes időszak lejár, a szolgáltatás egész egyszerűen megszűnik.

A kullancsveszély biztosítás a családra is érvényes! A biztosítás a szerződőre és a vele egy háztartásban élőkre – felnőttekre és gyermekekre – egyaránt kiterjed.

Ha rendelkezünk a Genertel Ingyenes kullancsveszély biztosításával betegség esetén a maximálisan kifizethető biztosítási összeg Lyme kór, agyburok és/vagy agyvelőgyulladás esetén 20.000 Ft, halál esetén pedig 1.000.000 Ft. Jó hír, hogy a biztosítás kiterjed a velünk egy háztartásban élő felnőttekre és gyerekekre is, sőt a világ bármely részén biztosítva leszünk egy éven keresztül.

A Genertel Biztosító tudja mennyire fontos a család egészsége, ezért most egy izgalmas promóciós kampány keretében még több szülővel szeretné megismertetni, az ingyenes kullancsveszély biztosítást.

Bölcsis, ovis vagy éppen iskolás a gyermeked?



Regisztrálj a www.genertel.hu/kullancs oldalon, add meg, hogy melyik intézménynek szeretnél nyerni, és nyerd meg Te a 100.000 Ft-os osztálypénzt gyermekednek, az iskolájának pedig az egyik 100.000 Ft értékű utalványok egyikét. Persze Te sem maradsz ki a jóból, hiszen a kisorsolt személy nyereménye egy 30.000 Ft értékű MediaMarkt utalvány.

A kampány során intézménytípusonként egy-egy nyertest sorsolnak ki, azaz lesz egy bölcsire -, egy ovira- és egy iskolára szavazó nyertes játékos. A nyereményen kívül persze az is fontos, hogy akár mennyire is szeretünk a hosszú tél után végre kimozdulni és a szabadban kikapcsolódni, azért mindig figyeljünk a megfelelő védelemre, hiszen sosem tudhatjuk, hol leselkedik ránk veszély.

Az ingyenes termékről további infókat itt találtok: https://www.genertel.hu/kullancs