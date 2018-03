Vona: Az új elit nem bortól részegedik le, hanem kokaintól Ibizán

Magyar testvéreknek nevezi azokat, akiket az orbáni média megtévesztett. Kellő türelemmel kell hozzájuk fordulni, hogy meggyőzhetők legyenek, van „egy jobbik lehetőség” is. Volner felvetette, milyen állapotokat örökölne a következő kormány. A MÁV példája jön: ha ásványvíz kell, visz Mészáros Lőrinc, ha sorompót kell építeni, Mészárosnak van egy másik cége, van vasútépítésre is, és így tovább. Orbán a gazdaság nemzeti tulajdonba vételéről beszél, de hazudik: saját tualjdonába vette. Volner szerint el kell számoltatni a fideszes oligarchákat, és az új kormánynak nem a multikkal kell stratégiai szerződéseket kötnie, hanem a kkv-kkal. A multik tízmilliókat kapnak a munkahelyekért, a kicsik meg semmit. És amikor megkérdezi Volner Orbánt, miért nagyobb a vállalkozók adóterhe, mint a multiknak, nem értik a fideszesek a kérdést. Megállítanák a külföldiek beáramlását is, csak a letelepedési kötvényekkel 20 ezer kínai jött. Vissza kell venni az oligarcháktól a gazdaságot. Olyan egészségügy kell, ahova nem a betegek hozzátartozói viszik be a kötszert.