Két békéért menetel a Kétfarkú Kutya Párt

Kb. 10-15 perc múlva indul a menet. Amíg erre várunk, a szervezők zenével szórakoztatják a menetelőket. Volt már Papp Réka Kinga előadásában a Nem stróman az édesanyám című kortárs műdal, illetve a Pink Floyd klasszikusa, az Another Brick in the Wall is.