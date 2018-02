Megkéselt egy kétéves kislányt és egy nőt – tizennyolc évet kapott

Szeptember 16-án, a délutáni órákban azonban elment a férfi házába, hogy elhozza a ruháikat. Vele volt a kislánya és az anyja is. A férfi – miután rájött, hogy párja most végleg elköltözik tőle – dühös lett és egy kést szorított volt barátnője nyakához. Az anyja próbált segíteni neki, de a támadó ekkor nekirontott , sebeket ejtett a karján illetve a nyakán, végül pedig hasba szúrta. A kisgyerek először a nagymamájához szaladt,a férfi ekkor megsebesítette őt is: a nyakát két helyen elmetszette.

Az életveszélyesen megsérült édesanya a bántalmazást követően ki tudott menni az utcára és ott segítséget kért az arra járóktól, halála a gyors és szakszerű műtéti beavatkozás miatt maradt el, míg a kisgyermek összeségében nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.