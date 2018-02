Supernova, akik újragondolták a hostess piacot (X)

Tehetséges és ambiciózus fiatalok csapata, akik nemcsak hostessek, hanem igazán profi értékesítők is. Ha azon gondolkodsz hogyan is adhatnád el a terméked, vagy a szolgáltatásod, itt az ideje, hogy megismerd a Supernova csapat modelljét.

A cégcsoportot 2013-ban alapította Balogh Dorottya, aki az értékesítésben szerzett tapasztalatát szerette volna tovább adni az újabb generációk számára. Dorottyával a cégcsoport felépítéséről és működéséről beszélgettünk.

A Supernova miben különbözik más hossteseket foglalkoztató cégtől?

Elsősorban abban, hogy felfedeztünk egy rést a szakmánkban. Sokan biztosítanak hostesseket, de nem biztosítják azt, hogy ezek a hostessek valóban termeljenek, és nem tudnak hozzájuk támogatást adni. A promóciók teljes kivitelezését vállaljuk, kitaláljuk, hogy hol lenne érdemes megjelenni, ezeket a helyszíneket le is egyeztetjük. A helyszín kinézetét megtervezzük, egészen a munkaruháig, majd ezeket le is gyártjuk. A legfontosabb viszont, hogy mi eladási scriptet írunk, melyet be is tanítunk a hostesseknek/értékesítőknek, és gyakoroltatjuk velük házon belül, így a helyszínre már úgy mennek ki, hogy ismerik a termékek specifikációit és az eladás menetét.

Hogyhogy értékesítik, egy hostess nemcsak ad egy szórólapot vagy kóstoltat?

Nálunk nem a szépség, vagy a nyelvtudás a legfőbb szempont, mi szaktudás alapján válogatjuk a fiatalokat. A hostesseink három kategóriában dolgoznak. A kezdők szórólapoznak, vagy egyéb olyan munkát végeznek, ahová nem kell külön képzettség. A második csoport tagjai már beállhatnak a pultba. Őket már képezzük, megtanulják az emberekkel való kommunikációt, hogyan kell leszólítani, hogyan kell hatást gyakorolni, igényt felkelteni és segítenek a helyszínen abban, hogy az általunk promótált termék értékesítve legyen. A harmadik kategória már a TOP kategória az értékesítésben, minden szituációból a lehető legtöbbet hozzák ki a megrendelő és az ügyfél számára is, így már a helyszínen el is adják a terméket. Ők azok, akiktől az elégedett ügyfelek úgy távoznak, hogy a terméket/szolgáltatást birtokolják is.

Mit kínáltok a leendő host/hostesseiteknek?

A mi mottónk: from zero to hero. Segítünk elindítani a karrierjüket. Az előre jutásnak szigorú feltételei vannak, orientálódás után tréningek, szakirányú képzések, és kb. egy év alatt profi értékesítőt faragunk azokból, akik végigcsinálják a mentorprogramunkat. Emellett sok olyan hostessünk van, aki nem szeretne értékesítővé válni, rájuk külön gondoltunk, és nekik abban segítünk, hogy ne egy átlagos hostessek legyenek, hanem kimagaslóak, így ők is több pénzt tudnak keresni.

Az ügyfeleitek mire számíthatnak tőletek?

Azon kevés ügynökség közé tartozunk, akik mérhető eredményt érünk el kitelepülésen-, rendezvényen-, értékesítési ponton-, standon történő promóció, értékesítés során. Különböző termékek és szolgáltatások értékesítési számait lendítjük fel azzal a proaktív tevékenységgel, hogy kimegyünk az emberek közé, megszólítjuk őket, melyben unikumnak számítunk az ügynökségek között. A termékhez/szolgáltatáshoz nagyon pontosan meghatározzuk, hol érdemes bevetni minket, tehát közösen alakítjuk ki a koncepciót. Hiszünk abban, hogy érdemes elrugaszkodni a megszokottól, rendkívül rugalmasak és nyitottak vagyunk minden új kihívásra.

Egységáron dolgoztok, vagy azért a szakmai tudásnak van felára?

Árazásunk is az alapján változik, hogy mit kell csinálni. Ha egyszerűen hostesseket biztosítunk, akkor fix óradíjban, ha az a feladat, hogy a helyszínen legyen forgalom növekedés is – pl. egy plázában kóstoltatunk, de jó lenne, ha a hostess már ott bíztatná is az embert a vásárlásra (impulzusvásárlásban) –, akkor fix+forgalom utáni jutalékban dolgozunk, illetve a harmadik modell, hogy az értékesítés után kérünk el jutalékot, de ezt csak akkor, ha elég magas a jutalék, hogy kiszámítva megérje mindenkinek. Fontos megemlítenem, hogy nem mi vagyunk a legolcsóbbak, mi a szaktudásért pénzt kérünk, ezért sokan első körben nem minket alkalmaznak, de azt látjuk, hogy hamar visszajönnek szerződni. (nevet)

Úgy látom, nagyon hiszel a fiatalság erejében és taníthatóságában!

Hihetetlenül. A csapatunk huszonévesekből épül fel, szívemben én is ezt a tábort erősítem – bár picivel idősebb vagyok náluk (nevet). A csapat tagjai azonban fiatal koruk ellenére is nagyon profik. Itt van például Barna, aki a Vállalati értékesítésért- és marketingért felelős igazgatónk. 25 évesen 6,5 év direkt értékesítési tapasztalattal rendelkezik. Túl van több, mint 3.000 ügyféltalálkozón, és ehhez jön még hozzá a telefonos- és egyéb értékesítés, és a sok partnertalálkozó.

Mi a legfőbb célotok?

A legkeményebb terepen a legjobbnak lenni! És ezért meg is teszünk mindent. Érdemes bennünket próbára tenni, azoknak is, akik profi értékesítők szeretnének lenni, és azoknak is, akik szeretnék igénybe venni hostesseinket és szakmai felkészültségünket, hogy gyorsan komoly profitra tegyenek szert.

További információ: supernova.jobs