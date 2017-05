Még pusztítóbb zsarolóvírust fedeztek fel

Újabb kártevőt azonosítottak a szakértők, ami a WannaCry-nál is pusztítóbb lehet. Az „EternalRocks”nevű féreggel eddigi vizsgálataik szerint a harcot is nehezebb felvenni. A kártevőre először Miroslav Stampar, a horvát CERT kiberbiztonsági szakértője figyelt fel, szerinte már május 3. óta keringhet a neten a kód.

Az EternalRocks ugyanazt a windowsos sérülékenységet használja ki, amit a WannaCry – azaz a Microsoft Windows Server Message Block fájlmegosztó technológiában rejlő hibát.

A helyzetet nehezíti, hogy hét olyan exploitot (egy biztonsági rés kihasználására alkalmas program) is felhasznál, ami az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA) szivárgott ki, míg a WannaCry csak két NSA-eszközt alkalmazott.

Hálózati féregként működik, azaz ha behatol egy rendszerbe, akkor elég egyetlen gép is ahhoz, hogy átterjedjen a hálózatra kapcsolt többi gépre is.

FFS. Somebody is spreading THIS with delayed download/start. People, this is going to be huge. Prepare yourself in a day or two! pic.twitter.com/WqJE9QKRSV

— Miroslav Stampar (@stamparm) May 18, 2017