„Óva intenék mindenkit attól, hogy önmarcangolásba kezdjen” – Takács Péter megmagyarázta, miért veszített a Fidesz

Kedden a HírTv-ben értékelte a választási vereséget Takács Péter leköszönő egészségügyügyi államtitkár.

Az emberek két ajánlatot kaptak. Az egyik ajánlat az volt, hogy szavazz a változásra, és jobb lesz az életed. Ha valami hibás a te életedben, nem jó, kényelmetlen, azért a kormány a hibás, változtass!

– a politikus szerint ez volt a Tisza Párt ajánlata. Ezzel szemben a Fidesz ajánlata az volt, hogy

ebben a kockázatos időszakban járt utat járatlanért el ne hagyj, jobb a biztonság.

Ennyire egyszerű

Takács úgy véli, a Tisza üzenete több embert talált meg, mint a Fideszé, ezért szenvedtek vereséget. „Ennyire egyszerű a helyzet” – zárta gyorselemzését a politikus, aki azt is tudja, mi a feladat a vereség után:

Az önértékelést el kell végezni, de óva intenék mindenkit attól, hogy önmarcangolásba kezdjen.

A leköszönő államtitkár Orbán Viktor választás utáni bejelentéséről is beszélt. Mint ismert, a leköszönő miniszterelnök azt mondta, újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, április 28-ra pedig összehívta a Fidesz országos választmányi ülését.

Ez is mutatja, hogy morálisan sziklaszilárd talajon áll a miniszterelnök

– értékelte Takács Orbán szavait.

„Őszintén szembe kell nézni azzal, hogy miért van az, hogy a mi üzenetünk kevesebb emberhez jutott el, mint az övék” – mondta Takács, aki Veszprém vármegye 04-es számú választókerüetében indult, de kikapott a Tisza Párt jelöltjétől, Ujvári Szilviától. Országos listáról sem jut be a parlamentbe, így biztos, hogy képviselőként nem folytathatja a munkáját a leköszönő egészségügyi államtitkár.