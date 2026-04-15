Több feljelentés sem volt elég az ukrán pénzszállítók fogvatartásával kapcsolatos nyomozás megindításához

Még nem kezdte meg a nyomozást az ügyészség az ukrán pénzszállítók fogvatartása és kitoloncolása ügyében, ez derült ki abból a dokumentumból, amit Hadházy Ákosnak küldött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.

Az április 14-i dátumozású levélben azt közölték, hogy Hadházy feljelentését, amit egy hónapja, március 13-án tett, „több azonos tárgyú, mások által tett feljelentéssel együtt” iktatták, ám a nyomozás elrendelése érdekében a további adatok beszerzéséhez feljelentést kiegészítést rendeltek el.

Hadházy Ákos terrorcselekmény, hivatali visszaélés, kényszerítés és jogellenes fogvatartás gyanúja miatt tett feljelentést, miután a magyar hatóságok március 5-én feltartóztattak két ukrán pénzszállító páncélautót, és előállítottak hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot.