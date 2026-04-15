Szórakozás

Pásztor Anna azt állítja, Tóth Gabi pár hete felhívta, hogy menjen be a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Mátéval

admin Csontos Kata
2026. 04. 15. 16:52
A Telex tudósítójának szerdán az MTVA székháza előtt beszélt Pásztor Annával, az Anna and the Barbies énekesnőjével, a Duna TV Azt beszélik című szórakoztató műsorának állandó szereplőjével. Utóbbi műsorról – melynek az előadó a forgatásán vett részt szerdán – Pásztor elmondta, az teljesen politikamentes; ő és zenekara sem szeret politizálni, és ezt a műsor készítőiről is el tudja mondani. A műsor aznapi felvételekor úgy érezte, a készítők között sokan megkönnyebbültek a vasárnapi választási eredmények után.

Pásztor Anna telefonbeszélgetése Tóth Gabival

Pásztor Anna a Telexnek azt is elmesélte, hogy két hónapja felhívta őt Tóth Gabi. Elmondása szerint pályatársa azzal kezdte a telefonhívást, hogy „Szia, Tóth Gabi vagyok, a frakcióból telefonálok”, majd

azt mondta neki, hogy be kellene mennie a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Máté frakcióvezetővel.

Pásztor akkor azt az információt kapta Tóth Gabitól, hogy a Fidesznél olyan előadókat keresnek, akik nem politizálnak a koncertjeiken, és vállaltak volna fellépéseket. Az Anna and the Barbies énekesnője erre állítása szerint úgy reagált, fellépésekkel kapcsolatban a kiadóját és a menedzserét kell megkeresni, de politikai felkérésre sehol nem lépnek fel a zenekarral.

Tóth Gabi munkája a Fidesz-frakciónál

Tóth Gabiról márciusban derült ki, hogy havi 1,3 millió forintért alkalmazza őt a Fidesz-frakció, egy képviselő személyi titkáraként, a munkáltatója pedig Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője.

„Rengetegszer kapom meg, hogy nekem biztos minden munkámat intézi a Fidesz. Hát nem!” – mondta el pár héttel korábban az énekesnő egy interjúban, egy szót sem ejtve arról, hogy hivatalosan 2024 júliusától napi 6 órában programot szervez, illetve bonyolít le a párt megbízásából.

Tóth Gabi legutóbb a választás másnapján szólalt meg a nyilvánosság előtt, akkor gratulált a győzteseknek, és megígérte, hogy nem fog eltűnni.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik