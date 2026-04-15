Pásztor Anna azt állítja, Tóth Gabi pár hete felhívta, hogy menjen be a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Mátéval

A Telex tudósítójának szerdán az MTVA székháza előtt beszélt Pásztor Annával, az Anna and the Barbies énekesnőjével, a Duna TV Azt beszélik című szórakoztató műsorának állandó szereplőjével. Utóbbi műsorról – melynek az előadó a forgatásán vett részt szerdán – Pásztor elmondta, az teljesen politikamentes; ő és zenekara sem szeret politizálni, és ezt a műsor készítőiről is el tudja mondani. A műsor aznapi felvételekor úgy érezte, a készítők között sokan megkönnyebbültek a vasárnapi választási eredmények után.

Pásztor Anna telefonbeszélgetése Tóth Gabival

Pásztor Anna a Telexnek azt is elmesélte, hogy két hónapja felhívta őt Tóth Gabi. Elmondása szerint pályatársa azzal kezdte a telefonhívást, hogy „Szia, Tóth Gabi vagyok, a frakcióból telefonálok”, majd

azt mondta neki, hogy be kellene mennie a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Máté frakcióvezetővel.

Pásztor akkor azt az információt kapta Tóth Gabitól, hogy a Fidesznél olyan előadókat keresnek, akik nem politizálnak a koncertjeiken, és vállaltak volna fellépéseket. Az Anna and the Barbies énekesnője erre állítása szerint úgy reagált, fellépésekkel kapcsolatban a kiadóját és a menedzserét kell megkeresni, de politikai felkérésre sehol nem lépnek fel a zenekarral.

Tóth Gabi munkája a Fidesz-frakciónál

Tóth Gabiról márciusban derült ki, hogy havi 1,3 millió forintért alkalmazza őt a Fidesz-frakció, egy képviselő személyi titkáraként, a munkáltatója pedig Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője.

„Rengetegszer kapom meg, hogy nekem biztos minden munkámat intézi a Fidesz. Hát nem!” – mondta el pár héttel korábban az énekesnő egy interjúban, egy szót sem ejtve arról, hogy hivatalosan 2024 júliusától napi 6 órában programot szervez, illetve bonyolít le a párt megbízásából.

Tóth Gabi legutóbb a választás másnapján szólalt meg a nyilvánosság előtt, akkor gratulált a győzteseknek, és megígérte, hogy nem fog eltűnni.