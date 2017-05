Tóth Vera: A férfiak nem tudják, hogy adják a tudtomra, hogy szépnek tartanak

Az énekesnő a gyomor bypass műtéte óta már negyven kilótól szabadult meg, az eredmény pedig nagyon látványos. Tóth Vera is egyre jobban érzi magát a bőrében és korábban már azt is elmondta, hogy látja, a férfiak már nőként tekintenek rá. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor félnek tőle. Az énekesnő azt fejtegette, hogy szerinte ez miért van így.

Azt látom, hogy minél szebb egy nő, annál jobban félnek tőle a pasik. Egyre inkább érzem a férfiakban a távolságtartást. Nem tudják, hogy hogy jöjjenek oda hozzám, miként szólítsanak meg, nem tudják, hogy adják a tudtomra, hogy szépnek tartanak vagy kedvelnek, gyakran zavarba jönnek. Ezt nem csak akkor érzem, amikor valaki randira szeretne elhívni, hanem gyakran egy teljesen hétköznapi, tét nélküli szituá­cióban is. Különös ez, mivel jó eséllyel indul nálam bárki, aki ismerkedni szeretne. Nem feltétlen azért, mert be akarok pasizni, de nyitott vagyok az emberekre, az új barátokra. Bevallom őszintén, a párkapcsolat témakör most nemigen érdekel, magammal foglalkozom