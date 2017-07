Dárdai játékosa döntötte el az U21-es Eb-döntőt

Pénteken este, Krakkóban rendezték az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét, a németek és a spanyolok csaptak össze egymással. Bő 14 ezer néző volt a mérkőzésen.

Bár Spanyolország számított a találkozó esélyesének, a találkozó egyetlen gólját a németek szerezték, a Hertha játékosa, Mitchell Weiser a 40. percben fejelt furcsa és védhetetlen ívben a rivális kapujába.

Weiser gólja:

A spanyolok Saúl Niguez lövésénél jártak a legközelebb az egyenlítéshez, de azt védte a német kapus. Volt némi spanyol nyomás a finálé végén, de Németország összességében simán lehozta a meccset.

Ez volt a németek második U21-es Eb-győzelme.

2009-ben volt az első, abból a csapatból többen is meghatározó játékosok lettek a felnőttek között is. Hogy mást ne mondjunk, Manuel Neuer, Mesut Özil, Jerome Boateng, Sami Khedira és Mats Hummels is a csapat tagja volt.

Eredmény – U21-es Európa-bajnokság, döntő Németország – Spanyolország 1-0 (1-0) Gólszerzők: Weiser (40.)