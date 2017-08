Tojásügy: fontos kérést kaptak a baromfitartók

A kormány felelős a tojásbotrányért, hálásak is lehetünk a belgáknak

Arra kérik a baromfitartókat, hogy vonják ki a telepeiken termelt tojásokat a forgalomból azok, akik ismeretlen helyről származó állatgyógyászati készítményt vagy vegyszert használták a tojótyúkok kezelésére, illetve vizsgálják meg, hogy milyen készítményt használtak – mondta Bognár Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára az M1-en vasárnap.

Az első hírek augusztus 2-án jelentek meg arról, hogy holland tojástermelő telepeken, valamint német és belga tojásüzemekben Fipronil rovarirtóval kevert fertőtlenítőszert használtak. Az országos főállatorvos szerint súlyos problémáról van szó, akár büntető feljelentést is eredményezhet a készítmény illegális alkalmazása, ugyanakkor az állattartók jóhiszemű áldozatai is lehetnek az ügynek, ahogy Hollandiában több helyen ez bebizonyosodott.

Bognár felidézte, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) eddig 75 minta vizsgálatát fejezte be, ezek során derült ki, hogy két magyarországi tojástermelő telep is érintett. A Fipronil nagy tételben májkárosodást, illetve idegrendszeri tüneteket okozhat, főként a gyermekeknél.

A helyettes államtitkár kiemelte: zárolnak minden tételt, amiben bármilyen mennyiségben Fipronilt találnak, és megállapítják, vissza kell-e hívni a kereskedelemből vagy akár a fogyasztóktól. Vizsgálják a tojásból készült termékeket is, de ilyen termékekben eddig nem találtak a veszélyes szerből – tette hozzá.

Azt még nem tudják biztosan, hogy került be Magyarországra a Fipronil. Azok a gyártók, amelyek Hollandiában és Belgiumban érintettnek bizonyultak, itt nem forgalmaztak termékeket, viszont Romániában is megtalálták a vegyületet készítményekben, tehát onnan is érkezhetett; az eljárás során vizsgálják a lehetőségeket – mondta Bognár Lajos.

(MTI)