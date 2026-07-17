Gajdos László: Nem találjuk Orbánék tervét

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium igyekszik lépésről lépésre megoldani az ország környezetvédelmi problémáit, ám ez nehéz, mivel borzasztó örökséget kaptak az előző kormányoktól – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Gajdos László.

16 év eltussolt problémái zúdulnak ránk

– fogalmazott.

A miniszter arról beszélt, céljai közé tartozik, hogy ökológiai célú erdőgazdálkodást alakítsanak ki Magyarországon, véget vessenek a tarvágásoknak és társadalmi konszenzuson alapuló klímatörvényt alkossanak. Ez utóbbi novemberre születhet meg.

Szó esett a vízhiányról, valamint a Velencei-tó állapotáról is. Ennek kapcsán Gajdos László elárulta, hiába mondta azt az Orbán-kormány, hogy kidolgozott egy tervet, ami 40 milliárd forintból kezelte volna a tó helyzetét, ilyen tervet egyszerűen nem találnak. Ő viszont felkért egy szakemberekből álló csapatot, hogy vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak a Velencei-tó állapotának rendezésére.

Gajdos László korábban a 24.hu-nak is adott interjút, amelyben egyebek mellett arról beszélt, hogy a kormány lelkiismerete akar lenni, és elmesélte azt is, miként búcsúzott el kedvenc oroszlánjától, amikor az haldoklott.