gajdos lászlóvelencei-tókörnyezetvédelemélő környezetért felelős minisztérium
Tudomány

Gajdos László: Nem találjuk Orbánék tervét

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 17. 11:08
Adrián Zoltán / 24.hu
Pedig nagyon boldog lenne, ha megtalálnák.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium igyekszik lépésről lépésre megoldani az ország környezetvédelmi problémáit, ám ez nehéz, mivel borzasztó örökséget kaptak az előző kormányoktól – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Gajdos László.

16 év eltussolt problémái zúdulnak ránk

– fogalmazott.

A miniszter arról beszélt, céljai közé tartozik, hogy ökológiai célú erdőgazdálkodást alakítsanak ki Magyarországon, véget vessenek a tarvágásoknak és társadalmi konszenzuson alapuló klímatörvényt alkossanak. Ez utóbbi novemberre születhet meg.

Szó esett a vízhiányról, valamint a Velencei-tó állapotáról is. Ennek kapcsán Gajdos László elárulta, hiába mondta azt az Orbán-kormány, hogy kidolgozott  egy tervet, ami 40 milliárd forintból kezelte volna a tó helyzetét, ilyen tervet egyszerűen nem találnak. Ő viszont felkért egy szakemberekből álló csapatot, hogy vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak a Velencei-tó állapotának rendezésére.

Gajdos László korábban a 24.hu-nak is adott interjút, amelyben egyebek mellett arról beszélt, hogy a kormány lelkiismerete akar lenni, és elmesélte azt is, miként búcsúzott el kedvenc oroszlánjától, amikor az haldoklott.

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Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
Gajdos László: A kormány lelkiismerete akarok lenni
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter érzékeny, de határozott ember, akinek szeme elhomályosul, ha kedvenc oroszlánja haláláról beszél, majd kemény hangon folytatja, amikor a környezetszennyezés, az élővilág megóvása vagy állatkínzás kerül szóba. Interjú.
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