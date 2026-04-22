Szerves molekulákat talált a NASA a Marson

Nagy felfedezést tett a NASA Curiosity marsjárója, szerves molekulákat talált a vörös bolygón – írja a HVG. Az eszköz a Gale-kráterben található Glen Torridon területről gyűjtött össze olyan homokkőmintákat, amelyeket a Sample Analysis at Mars (SAM) mobil műszercsoportja elemzett ki, az eredményeket pedig a Nature tudományos folyóiratban publikálták.

A kísérlet egyedülálló, mert ez volt az első olyan Földön kívüli vizsgálat, amelyet a tetrametil-ammónium-hidroxid (TMAH) nevű vegyszerrel végeztek el. Ez a reagens tette lehetővé a Curiosity számára, hogy lebontsa a Mars felszínén lévő nagyobb szerves molekulákat, hogy azok feldolgozhatóvá váljanak a rover műszerei számára.

A minták elemzése sikeres volt, 20 különböző szerves molekula jelenlétét mutatta ki, köztük a naftalint és a benzotiofént, amelyek a vörös bolygó felszínén lévő legnagyobb és legkomplexebb szerves vegyületek közé sorolhatók.

A vizsgálat során elsőként sikerült kimutatni úgynevezett N-heterociklusokat is, amelyekből az RNS és a DNS épül fel. A szakértők szerint jelentős felfedezésről van szó, mivel ezek a struktúrák a bonyolultabb, nitrogéntartalmú molekulák előfutárai lehetnek, kiemelték azonban, hogy ezek még nem szolgálnak döntő bizonyítékul a korábbi marsi életre, de nagyban segítik a további vizsgálatokat.