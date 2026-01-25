fagyhidegkabátkutya
Szakértőt kérdeztünk, kell-e kutyaruha télen az ebekre

Ukrinform / NurPhoto / Getty Images
admin Bihari Dániel
2026. 01. 25. 14:03
Ukrinform / NurPhoto / Getty Images
A mai, lakásban tartott kutyák már mások, mint „kinti” elődeik, sok esetben bizony indokolt lehet őket ruhával, kabáttal, pulcsival védeni a hidegtől. Nem mindegyiküket, és csak akkor, ha eltűrik, bizonyos helyzetekben a cipellő is jól jöhet. És mi a helyzet a macskákkal? Dr. Fodor Kinga állatorvost, tanszékvezetőt kérdeztük, meddig tart a gondoskodás, és honnantól válik ártalmassá az állat számára.

Rohangáló kutyák varázsolják színes kavalkáddá a téli lakótelepet, a fehér havon világít a sok pulcsi és kabát: rózsaszín, sárga, terepszínű, kapucnis, prémmel szegélyezett, csillámos – mint egy divatbemutató. Főleg a kicsik vannak nyakig beöltöztetve, de néhány nagyobb testű eben is látni komolyabb darabokat. Sokan vannak, egy-egy rosszalló pillantás hatására szinte rossz gazdának érzem magam, amiért az enyém már percek óta „csupaszon” fekszik a hóban, felváltva rágja a labdáját és a jeget. Amennyiben kérdeznék, szívesen elmondanám, hogy ő így érzi jól magát, ha fázna, vélhetően nem feküdne ott. Miért is tenné?

A kisördög azért mégis ráül a vállamra: tényleg így van? Mikor indokolt ruhát, kabátot, pulcsit adni a kutyára, és mikortól fordul a féltő gondoskodás ártó gondoskodásba? A macskát is fel kellene öltöztetni a mínuszokban? Dr. Fodor Kinga állatorvost, az Állatorvostudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszékének vezetőjét kérdeztük.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • évezredekig kabát nélkül élték túl a telet a kint tartott kutyák;
  • mára gyengébb lett az ellenálló és hidegtűrő képességük;
  • milyen kutyáknak és hány foktól lehet indokolt a ruha;
  • milyen a jó ruha, kabát, pulcsi, és mit kerüljünk mindenképpen;
  • soha ne vigyük kabátban plázázni;
  • a macskának nem kell ruha, sétáltatása pedig állatjóléti kérdéseket is felvethet;
  • hagyjuk-e a kutyát hóban hemperegni és havat enni;
  • fontos, hogy kiélhesse „kutyalétét”;
  • hogyan gondoskodjunk a kertben tartott kutyákról;
  • mi jelenti télen a legnagyobb veszélyt számukra.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
