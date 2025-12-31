Ez volt Magyarország egyik legvéresebb bankrablása

A két világháború közötti Magyarország talán legsúlyosabb bűncselekményét 1934. december 31-én, szilveszter napján követték el. Három férfi ezen a hétfőn megkísérelt kirabolni egy bankot a budapesti Szabadság téren, ám tervük balul sült el, így a rablás véres tragédiába fordult – írja a Múlt-kor.

Vérfürdőbe torkollt a Szabadság téri bankrablás

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókjába 10 óra tájban rontott be két bankrabló, és szinte azonnal lövöldözni kezdtek. Egyikük a pénztárfülkében ülő Jójárt Géza felé lőtt, társa pedig a fiókban tartózkodó többi tisztviselő és ügyfél irányába sütötte el többször is a fegyverét vaktában. Ezzel megsebesített három embert, egy Benyák József nevű kifutófiút pedig megölt. A pénztárost megtámadó bandita felugrott a pénztárat védő rácsra, hogy beugorjon a fülkébe, de a rács leszakadt, a bandita pedig a földre zuhant. Jójárt Gézát a száján találta el a rá leadott négy vagy öt lövésből az egyik, utolsó erejével kivánszorgott a fülkéből, és a földig érő üvegablakot kitörve a Szabadság térre zuhant, ahol meghalt.

Ekkor a pénztárfülkéhez legközelebb álló ügyfél, vitéz Szalay Miklós, aki éppen pénzt vett fel, elővette a hátsó zsebében tartott revolverét, és a banditákra tüzelt. Ettől a támadók annyira megrémültek, hogy menekülőre vették, majd a Vécsey utcában, egy lopott gépkocsiban rájuk várokozó harmadik társuk segítségével a Honvéd utca felé távoztak. Útközben még rálőttek a feléjük rohanó Farkas Árpád parkőrre is, de nem találták el. A menekülő rablók kocsijára rálőtt Mocsai Géza autószerelő – aki akkor ért az Aulich utcából a bankfiókhoz, amikor megszólalt a riasztócsengő és a rablók kirohantak a fiókból –, ezzel megsebesítve az egyik elkövetőt.

Börtönben összebarátkozott munkások voltak az elkövetők

A rendőrség perceken belül nagy erőkkel vonult a helyszínre, meghallgatták a szemtanúkat, majd a kórházba szállított sérülteket is. A lopott gépkocsit, amivel a bűnözők elmenekültek, már délután megtalálták a kelenföldi pályaudvar közelében, a következő napokban pedig két gyanús alakot, Szepesi László autószerelőt és Tari Nándor asztalossegédet vittek be kihallgatásra.

Szepesi büntetett előéletű volt, 1934 februárjában szabadult, miután autólopásért két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték bűntársával, Radovics Lászlóval együtt. A börtönben ismerték meg Tari Nándort, akivel jó barátságot alakítottak ki.

A kihallgatások megkezdésekor feltűnt a rendőröknek, hogy Radovics nehezen mozog, ezért orvost hívtak és megvizsgáltatták. A lapockáján egy golyó ütötte sebet találtak, amelyet a rendőrorvos véleménye szerint egy vitéz Szalay revolvere okozhatott. A csuklóján talált sérülés pedig megfelelt Mocsai fegyverének.

Ekkor a sérült bankrabló megtört és részletes beismerő vallomást tett: a bűncselekményt Szepesi találta ki és finanszírozta (fegyvereket, álruhát vásárolt) és ő volt a sofőr, aki a lopott kocsiban várakozott. A bankfiókba Radovics és Tari rontott be, előbbi támadt rá a pénztárosra, Tari pedig az ügyféltérben tartózkodókra tüzelt, majd vitéz Szalay lövéseitől megrémülve elmenekültek. Hármójuk vallomásai alapján megtalálták a több helyen elrejtett fegyvereket és álbajuszokat. Ezután Szepesi is részletes beismerő vallomást tett a korábban a banda által elkövetett, eddig megoldatlan rablásokról.

A bűncselekményért mindhárom elkövetőt halálra ítélték, majd felakasztották.