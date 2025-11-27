Ismeretlen farkaskígyót találtak egy szigeten

Korábban ismeretlen farkaskígyót azonosítottak az Indiához tartozó Nagy-Nikobár szigeten – olvasható a Pensoft Publishers közleményében. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, az új faj az Irwin-farkaskígyó (Lycodo irwini) nevet kapta, amellyel Steve Irwin világhírű ausztrál természettudós és televíziós személyiség előtt tisztelegnek.

5 fotó

Szenvedélye és elhivatottsága az ismeretterjesztés és természetvédelem iránt természettudósok és környezetvédők tömegeit inspirálta világszerte, köztük minket is

– írták a faj felfedezői Irwinről idén novemberben megjelent tanulmányukban.

Az Irwin-farkaskígyó kifejlett példányait fényes fekete külső jellemzi, és akár 1 méter hosszúra is nőhetnek. Mérgük nincsen, feltehetőleg hüllőkkel, kétéltűekkel, valamint kisebb emlősökkel táplálkoznak. Mivel kifejezetten kicsi a faj ismert elterjedési területe, és több emberi veszélyforrás is fenyegeti, a kutatók azt javasolják, hogy tekintsék az Irwin-farkaskígyót veszélyeztetett állatnak.

