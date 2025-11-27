Ismeretlen farkaskígyót találtak egy szigeten

Korábban ismeretlen farkaskígyót azonosítottak az Indiához tartozó Nagy-Nikobár szigeten – olvasható a Pensoft Publishers közleményében. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, az új faj az Irwin-farkaskígyó (Lycodo irwini) nevet kapta, amellyel Steve Irwin világhírű ausztrál természettudós és televíziós személyiség előtt tisztelegnek.
Szenvedélye és elhivatottsága az ismeretterjesztés és természetvédelem iránt természettudósok és környezetvédők tömegeit inspirálta világszerte, köztük minket is
– írták a faj felfedezői Irwinről idén novemberben megjelent tanulmányukban.
Az Irwin-farkaskígyó kifejlett példányait fényes fekete külső jellemzi, és akár 1 méter hosszúra is nőhetnek. Mérgük nincsen, feltehetőleg hüllőkkel, kétéltűekkel, valamint kisebb emlősökkel táplálkoznak. Mivel kifejezetten kicsi a faj ismert elterjedési területe, és több emberi veszélyforrás is fenyegeti, a kutatók azt javasolják, hogy tekintsék az Irwin-farkaskígyót veszélyeztetett állatnak.
Ázsia védett erdői és szigetei számos ismeretlen fajt rejtenek még, amelyek felfedezésén szakértők százai dolgoznak. Munkájuk nyomán az elmúlt időszakban több kígyófajjal is gazdagodott a tudomány, ezek felfedezéséről alábbi cikkeinkben számoltunk be: