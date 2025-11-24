Furcsa összefüggést találtak a sajtevés és a demencia között

Ugyan napjainkban még nem létezik gyógymód a demenciára, a kutatások egyre több tényezőt be tudtak mutatni számunkra, amelyek befolyásolhatják ennek a kockázatát – beleértve a testmozgást, az étrendet, az alkoholfogyasztást és a társas kapcsolatainkat is. Egy friss tanulmány szerint pedig úgy tűnik, a sajtfogyasztás is hatással lehet a demencia kialakulására – írja a Science Alert.

A Meiji japán élelmiszeripari vállalat megbízásából készített, Nutrients szaklapban megjelent tanulmányban japán kutatók 7914, 65 év feletti ember adatait elemezték. A megkérdezettek fele legalább hetente egyszer evett sajtot, míg a fele egyáltalán nem. A résztvevők egészségi állapotát három éven át követték nyomon. A sajtot fogyasztó csoportból 134 főnél (3,4 százalék) alakult ki demencia, a sajtot nem fogyasztók körében 176 fő (4,5 százalék) volt ugyanez az adat. Ez körülbelül 10 vagy 11 plusz esetet jelent minden 1000 főre vetítve.

Jóllehet, ez nem túl jelentős eltérés, és inkább csak kapcsolatot mutat, mint ok-okozati összefüggést, kiegészíti azt, amit már tudunk az étrendről és a demenciáról – és arról, hogy az étkezési szokások hogyan kapcsolódnak általában a fizikai és mentális egészséghez.

„Ezek az eredmények összhangban vannak a tejtermékbevitel és a kognitív egészség közötti kapcsolatot korábbi megfigyelési bizonyítékokkal” – jelentette ki Seungwon Jeong, a japán Niimi Egyetem geriátriai kutatója. „Bár az egyes személyekre gyakorolt ​​hatás szerény, népességszinten, különösen a nem annyira sajtfogyasztó országokban az ilyen különbségek jelentősen hozzájárulhatnak a demencia megelőzésére irányuló stratégiák kidolgozásához.”

Egy másodlagos elemzésben az is kiderült, hogy a sajtot nem fogyasztók jellemzően kevésbé étkeztek egészségesen, ami szintén hozzájárulhat az összefüggéshez. A kapcsolat ebben az elemzésben kevésbé volt erős, de még mindig szignifikáns. Tehát, úgy tűnik, hogy a sajtban van valami, ami megelőzheti a demencia kialakulását, a tápláló étrend által ismert jótékony hatásokon kívül. A kutatók ezt ugyan nem vizsgálták meg konkrétan, de a korábbi tanulmányok némi támpontot adnak arra vonatkozóan, hogy mi lehet a lényeg.

A sajt olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyekről közismert, hogy támogatják az agy egészségét, például a K-vitamin. Emellett gazdag a bélrendszer számára hasznos baktériumokban is, amely azért fontos, mert számos korábbi kutatás talált összefüggést a bélrendszer egészsége és a demencia között. Erős bizonyítékok vannak arra is, hogy az erjesztett tejtermékek, mint például a sajt, jót tesznek a szívnek, és a szív egészségét régóta fontosnak tartják a demencia összevetésében.