Elkezdtek háziasodni a mosómedvék

A domesztikáció korai jeleit mutatják a városokban élő mosómedvék – amelyek egyébként már hazánkban is terjednek – egy új tanulmány eredményei szerint. A kutatók úgy találták, hogy az emberek közelségében élő példányokon már fizikai változások is mutatkoznak, pofájuk például rövidebb, mint a természetes(ebb) környezetekben élő egyedeké.

A háziasított állatok idővel barátságosabbá válnak az emberekkel szemben, sőt szoros kapcsolatokat is kialakíthatnak velük. Ez a folyamat általában tenyésztés útján megy végbe, amely során a legszelídebb példányokat pároztatják, az agresszívabbakat pedig elhajtják. Ám a háziasítást nem mindig az ember kezdeményezi – hívja fel rá a figyelmet a Live Science.

A szakértők szerint a mosómedvék számára evolúciós előnye lehet annak, ha képesek az emberek közelében élni, a városokban található szemetesek ugyanis bőséges és könnyen hozzáférhető táplálékforrást jelentenek nekik. A kukákban lévő étel megszerzéséhez csupán arra van szükségük, hogy elviseljék az emberek jelenlétét, és ne viselkedjenek agresszívan velünk szemben, ha ugyanis veszélyesnek tartanánk a mosómedvéket, elzavarnánk vagy megölnénk őket.

A bizonyítékok tehát arra mutatnak, hogy a városi mosómedvék a háziasodás korai szakaszában vannak. A domesztikáció érdekes folyamatáról, és arról, miért csak bizonyos állatokat háziasított az ember alábbi cikkeikben írtunk részletesen: