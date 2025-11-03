A fehér cápákat a vizek egyik legfélelmetesebb ragadozójaként tartják számon. Nemrégiben azonban Dél-Afrika partjainál megfigyeltek egy kardszárnyú delfinpárt, amely olyannyira könyörtelenül terrorizálta a környék ragadozóit, hogy a fehér cápák elmenekültek saját táplálkozóhelyükről. Most, Mexikó partjainál sikerült is részletesen megfigyelni több ilyen, ehhez hasonló támadást is – írja a Science Alert.

A Moctezuma elnevezésű hím által vezetett kardszárnyú delfinek – akiket korábban már láttak cetcápákat ölni – találtak egy módszert arra, hogy teljesen mozgásképtelenné tegyék a cápákat. A fehér cápák azon állatok közé tartoznak, akik furcsa viselkedést mutatnak, ha fejjel lefelé fordítják őket. A veszedelmes ragadozók ilyenkor ernyedtek és engedelmesek lesznek. Egyes fajoknál, például az oposszumoknál, ezzel halottnak szokták tettetni magukat, ami egy stratégia a ragadozók figyelmének elkerülésére. Az nem ismert, hogy a cápák miért teszik ezt.

Erick Higuera Rivas tengerbiológus szerint az orkák pontosan ezt az állapotot használják ki.

A kutatók a Kaliforniai-öbölben élő kardszárnyú delfineken végzett vizsgálatuk során kétszer is megfigyeltek egy fehér cápákkal lakmározó kardszárnyú delfincsapatot, emellett pedig filmre is vették a vadászatukat, légi drónok és víz alatti kamerák segítségével.

Az eredmények egy átgondolt és összehangolt stratégiát mutatnak, amely kihasználja a cápák gyengeségét – ezt a fajta mozdulatlanságot. Mindkét alkalommal öt felnőtt kardszárnyú delfinből állt a támadók csoportja, prédájuk pedig egy fiatal fehér cápa volt. A csapat az áldozat köré gyűlt, és együttműködve fejjel lefelé fordították az állatot. „Ez az átmeneti állapot védtelenné teszi a cápát, lehetővé téve a kardszárnyú delfin számára, hogy kiharapják a tápanyagokban gazdag máját, miközben más szerveket is elfogyasztanak, hátrahagyva a tetem többi részét” – mondja Higuera .

Ez a viselkedés a kardszárnyú delfin fejlett intelligenciájának, stratégiai gondolkodásának és kifinomult szociális tanulásának bizonyítéka, mivel a vadászati ​​technikákat generációkon át örökítik át. Az első támadást még 2020 augusztusában örökítették meg, amely során két cápát öltek meg. A második 2022 augusztusában történt. Ez az időzítés arra utal, hogy a vadászatoknak szezonális jellege is lehet, ugyanis az áldozatok mindig inkább fiatal cápák voltak.