Már embereket is ölt a Melissa

Haitin három, a Dominikai Köztársaságban egy halálos áldozata van a karibi szigetvilágra heves esőzések közepette lecsapó Melissa trópusi viharnak, miközben meteorológusok további esőkre figyelmeztettek szombaton. A haiti katasztrófavédelem helyi idő szerint pénteken azt közölte, két ember halálát földcsuszamlás okozta, egyet pedig egy lezuhanó faág ütött agyon, és tíz sérült is van – írja az MTI.

A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.

A Melissa több millió embert sodorhat veszélybe a térségben

– hangsúlyozta Alex DaSilva, az Accuweather munkatársa.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a Melissa a következő 48 órában hurrikánná nőhet Jamaica, illetve Haiti délnyugati része fölött.