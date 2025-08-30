Ezért voltak halhatatlanok a perzsa elitegység katonái

A mai Irán területén fennállt, ókori Akhaimenida Birodalom elit katonai egységének nemcsak harctéri erejére számítottak, hanem a birodalmi propaganda és a pszichológiai nyomás eszközeként is használták. Nevük, a halhatatlanok görög forrásokból, mindenekelőtt az V. században élt Hérodotosztól származik: ők voltak a perzsa haderő magja, a leghűségesebb és legrettegettebb egység – írja a Múlt-kor.hu. Legkülönösebb jellemzőjük az állandóan pontos létszám volt:

a veszteségeket azonnal pótolták, a halhatatlanok mindig tízezren voltak.

Az ellenség így soha nem láthatta soraik megbomlását, ami a legyőzhetetlenség illúzióját keltette, és már a csata előtt félelmet ébresztett.

Már megjelenésükre is sokakban megfagyott a vér, egyforma öltözetben, szigorú rendben és teljesen némán vonultak. Fegyverzetük rövid lándzsából, kardból és íjból állt fűzből font pajzzsal kiegészítve, a könnyű fegyverzet gyors mozgást biztosított számukra. A halhatatlanok gyerekkoruktól kezdődően szigorú kiképzésben részesültek, a források szerint pedig hadjáratokon jelentős logisztikai htámogatást kaptak.