perzsiahalhatatlanokperzsa birodalomkatonák
Tudomány

Ezért voltak halhatatlanok a perzsa elitegység katonái

Saeid Arabzadeh / Middle East Images / Middle East Images / AFP
24.hu
2025. 08. 30. 16:17
Saeid Arabzadeh / Middle East Images / Middle East Images / AFP

A mai Irán területén fennállt, ókori Akhaimenida Birodalom elit katonai egységének nemcsak harctéri erejére számítottak, hanem a birodalmi propaganda és a pszichológiai nyomás eszközeként is használták. Nevük, a halhatatlanok görög forrásokból, mindenekelőtt az V. században élt Hérodotosztól származik: ők voltak a perzsa haderő magja, a leghűségesebb és legrettegettebb egység – írja a Múlt-kor.hu. Legkülönösebb jellemzőjük az állandóan pontos létszám volt:

a veszteségeket azonnal pótolták, a halhatatlanok mindig tízezren voltak.

Az ellenség így soha nem láthatta soraik megbomlását, ami a legyőzhetetlenség illúzióját keltette, és már a csata előtt félelmet ébresztett.

Saeid Arabzadeh / Middle East Images / Middle East Images / AFP Halhatatlanok egykorú ábrázolása egy perszepoliszi palota domborművén.

Már megjelenésükre is sokakban megfagyott a vér, egyforma öltözetben, szigorú rendben és teljesen némán vonultak. Fegyverzetük rövid lándzsából, kardból és íjból állt fűzből font pajzzsal kiegészítve, a könnyű fegyverzet gyors mozgást biztosított számukra. A halhatatlanok gyerekkoruktól kezdődően szigorú kiképzésben részesültek, a források szerint pedig hadjáratokon jelentős logisztikai htámogatást kaptak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi - itt vannak a Tisza Párt vagyonadójának részletei
Medve harapdálta egy motoros lábát, aztán elvette előbb a járművet, majd a sofőr uzsonnáját – videó készült az attakról
Károgás vagy szárnyalás: milyen volt valójában az idei szezon a Balatonon?
Török Gábor: Több mint két órát beszélgettünk Orbán Viktorral
Ilyen szép lakásbelsőket most nem látni máshol Budapesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik