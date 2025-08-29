Sört öntött egy elefánt ormányába egy spanyol turista

Óriási felháborodást keltett egy spanyol férfi, aki olyan videókat osztott meg az Instagramon, amelyen sört önt egy elefánt ormányába. A BBC értesülései szerint az ügyben nyomozás indult.

A brit portál szerint a felvételek az Ol Jogi Vadrezervátum területén készülhettek, Kenyában. A BBC megkeresésére a természetvédelmi igazgatóság egyik munkatársa elmondta, ledöbbentette a spanyol turista viselkedése, és vele kapcsolatban értesítették az illetékes hatóságokat. Azt is elárulta, nem érti hogyan történhetett meg mindez, hiszen a rezervátum nem engedi a látogatóknak, hogy megközelítsék az elefántokat.

A videók sokáig nyilvánosak voltak a férfi profilján, később azonban törölte őket, miután többen is indulatos hozzászólásban kritizálták a viselkedését.

A férfi polgári neve nem ismert, azt ugyanis nem tüntette fel az Instagramon, a skydive_kenya felhasználónevet használta. A felvételeken szereplő elefántot viszont beazonosították, a Bupa nevet viseli és 1989-ben, 8 évesen került a rezervátumba, ahol mintegy 500 elefánt él.

A spanyol turista egyébként egy másik videón répával etet egy orrszarvút, ami a vadrezervátum szerint ugyancsak tilos náluk.

Nem szorul magyarázatra, hogy az alkohol miért káros egy elefántra nézve, az viszont nem feltétlenül egyértelmű, hogy a spanyol férfi nem csak ezzel a tettével ártott az elefántnak. Az elefántok vad állatok, amelyek – sok téves vélekedéssel ellentétben – egyáltalán nem kedvelik az emberek közelségét, sőt, simogatásuk, fürdetésük kifejezetten káros és veszélyes lehet az állatra és az emberekre nézve is.