Ismeretlen emberfaj lakhatta Indonézia egyik szigetét

Egy-másfél millió éves kőeszközöket találtak Indonézia Szulavézi nevű szigetén. A tárgyakat egy ősi emberfaj tagjai készíthették, akik már jóval azelőtt megvetették lábukat Délkelet-Ázsiában, hogy a Homo sapiens egyáltalán létezett volna – írja a Live Science.

A szakértők szerint a felfedezett, kiélezett oldalú kövek vágásra és kaparásra szolgáltak, vagyis nem vadászatra használták őket, legfeljebb hús feldarabolására és lefejtésére a csontról. Amint tanulmányukban olvasható, az eszközök tűzkőből készültek pattintásos módszerrel.

A kormeghatározó vizsgálatok szerint a tárgyak 1,04–1,48 millió éve készülhettek, ekkoriban a Homo erectus már bizonyosan jelen volt a régióban. Szulavézin eddig azonban nem találtak erectus maradványokat, így nem kizárt, hogy egy másik, akár teljesen ismeretlen emberfaj tagjai készíthették a kőeszközöket.

A szakértő úgy vélik, a floresi (Homo floresiensis) és a luzoni ember (Homo luzonensis) ősei élhettek itt, ahonnan kiindulva később a térség más szigeteire is elértek. A két fajt hobbitoknak is szokták becézni, mivel termetük a szigeti környezethez alkalmazkodva jóval kisebb volt a Homo nem többi képviselőjénél, körülbelül 110–120 centiméter magasra nőhettek.

A kutatók ugyanakkor kiemelik, biztosan nem tudják megállapítani, melyik faj készíthette a szerszámokat, hiszen emberi maradványokat nem találtak a közelükben, amelyek alkotóikról árulkodhatnának.

Egészen mostanáig csak a Homo sapienshez köthető őskori leletek kerültek elő erről Szulavéziről, így a mostani tárgyak az első bizonyítékai annak, hogy már nálunk jóval korábban is éltek rajta emberek.

