Villámárvizeket hozhat a vasárnapi vihar

A csapadék eloszlása a klímaváltozás miatt felborult, így sokszor előfordul, hogy annyi eső zúdul le néhány óra alatt, amennyi máskor hetek vagy akár egy egész hónap alatt. Ennek hatására alakulhatnak ki villámárvizek, amire mostanában is érdemes számítani, írja az Időkép.

A legnagyobb veszélyt elsősorban a hegyvidéki területek jelentik, ott a szintkülönbség miatt a talaj által el nem nyelt, hirtelen összegyűlő víz felgyorsul, majd elárasztja a mélyebben fekvő területeket, magával sodorova akár az útjába kerülő tárgyakat. A városokban azért is különösen veszélyes a jelenség, mert aluljárókat, alagsorokat önthet el a saras, hordalékos víz, amely durvább esetekben még járműveket is magával sodorhat.

Szombat éjszakától kezdődően jelentősen megnőtt a villámárvizek kialakulásának az esélye, vasárnap például a Dunától keletre a legnagyobb esélye ezek kialakulásának.

A helyzet továbbra is bizonytalan, de a villámárvizek mellett akár 4-5 centit meghaladó jégesőre is számítani lehet, az esetleges szupercellákat akár 100 kilométer per órát meghaladó, viharos kifutószél kísérheti, sőt, akár nem mezociklonális tuba vagy tornádó megjelenése sem zárható ki a vasárnapi nap folyamán.