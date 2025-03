Apró potyautast talált bőröndjében a Madeiráról hazatérő turista

Gyíkot talált madeirai nyaralása után bőröndjében egy brit turista, az állat észrevétlenül került bele a poggyászba – írja a BBC. A Guernsey Society for the Prevention of Cruelty to Animals (GSPCA) szerint az egyed egy madeirai faligyík, az akár 20 centiméter hosszúra is megnövő faj csak a Portugál fennhatóság alatt álló szigetcsoporton fordul elő.

Steve Byrne, a GSPCA vezetője kiemelte: a Maximillion névre keresztelt példány jól van, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan új otthont találhatnak neki.

Az egyed nagyjából 13 centiméter hosszú, és jelenleg karanténban tartják, amíg felmérik állapotát.

A szervezetnek szerencsére volt terráriuma az állat befogadásához. Byrne szerint amennyiben a gyík egészségesnek bizonyul, úgy új otthont keresnek neki, mivel hazaszállítása túl bonyolult lenne.

A madeirai faligyík a Teira nevű hüllőnem egyetlen képviselője. A gerinctelenekkel és növényekkel táplálkozó faj nem fenyegetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.