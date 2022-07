Halak hullottak az égből egy indiai városban

Az ABP beszámolója szerint halak hullottak az égből az indiai Telangána államban, Dzsagtiál városában – írja az IFLScience.

A Twitterre egy, állítólag a halesőt követően készített videót is feltöltöttek, ezen az látható, ahogy az egyik állat még mindig mozog.

A térség az utóbbi időkben szélsőséges időjárási eseményekkel, áradásokkal és nagy esőzésekkel néz szembe.

Residents of Jagtial town in #Telangana witnessed a rare weather phenomenon as fish ‘rain’ from the sky. The phenomenon, known as ‘animal rain’,

happens when small water animals such as frogs, crabs or small fish are swept into water spouts. #Telanganafloods pic.twitter.com/JN9P1fzG5C

