Gyakorlatilag felrobbantak a fák egy texasi viharban

Szélsőséges téli vihar csapott le múlt héten Texasra. Az esemény villanyvezetéket károsított, a leszakadó ágak utakat zártak el, a hirtelen jött hideg pedig bizarr, jellegzetes hanggal is járt – írja az IFLScience. A lövésszerű zajokat több helyen is észlelték.

A hangokat olyan fák alakították ki, amelyek megfagyva gyakorlatilag felrobbantak.

Lauren Reber princetoni lakos az NBCDFW-nek azt mondta, a zajokat egész éjjel hallották szerdáról csütörtökre virradóan.

Some in rural Collin County say they’re experiencing “exploding trees,” where water in sap expands & causes trees to snap. They say it sounded like gun shots going off all night. @NBCDFW #NBCDFWWeather pic.twitter.com/Sk09DhgLF4

— Meredith Yeomans (@YeomansNBC5) February 3, 2022