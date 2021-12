Ennek az állatnak több mint ezer lába van

Új ezerlábúfajt fedeztek fel Ausztráliában – írja az MTI. Az állat rekordernek számít: ez az első ezerlábú, amelynek ezernél több lába nőhet.

Paul Marek, a Virginia Tech munkatársa és kollégái tanulmányukban azt írják, az újonnan felfedezett Eumillipes persephone egyik kifejlett nőstényének 1306 lába van.

Az új fajra egy 60 méter mély, bányászati célból fúrt lyukban bukkantak Ausztráliában. Marekék négy példányt vizsgáltak, egy másik felnőtt nősténynél 998, két hímnél pedig 818, illetve 778 lábat találtak.

A teljes sötétségben élő Eumillipes persephone teste akár 330 szelvényből is állhat, és 10 centiméter hosszú is lehet. Nincs szeme, lábai rövidek, feje kúpos, a kutatók szerint testi adottságai teszik lehetővé, hogy a szűk járatokban is tudjon haladni.

A gombával táplálkozó faj az első ismert ezerlábú, amelynek valóban több mint ezer lába van, az előző csúcstartónak, a Kaliforniában élő Illacme plenipesnek csak 750. A Nyugat-Asztrália államban, a Goldfields-Esperance bányavidéken felfedezett ezerlábút a kutatók az evolúció csodájának nevezték publikációjukban.