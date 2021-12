Az űrből is látható az amerikai tornádók pusztítása

Műholdas felvételeken látható azon tornádók pusztítása, amelyek múlt héten csaptak le hat amerikai államra – írja a Space.com. A heves forgószelek Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi és Tennessee területét érintették helyi idő szerint péntek éjszaka.

Az eseményeket és nyomaikat többek között a Maxar Technologies vállalat és a NOAA űreszközei is megörökítették.

Előbbi cég a Twitteren osztott meg két képet, amelyeken egy, az illinois-i Edwardsville-ben fekvő Amazon-raktár látható. A bal oldali fotón az épület még sértetlen, a másodikon viszont már átvonult rajta a tornádó. Az első felvétel szeptember 24-én, a második pedig december 11-én született. Az összeomló raktárban legalább hat ember vesztette életét, többen pedig csapdába estek.

Before (September 24, 2021) and after (December 11, 2021) satellite imagery of the #Amazon warehouse in #Edwardsville, #Illinois, that was severely damaged from the recent #tornado. pic.twitter.com/tqlLQ7cZc5

— Maxar Technologies (@Maxar) December 12, 2021