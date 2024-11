Az utóbbi két évben elképesztő sebességgel dobálta piacra újabb és újabb portékáit a brit Nothing vállalat: fülhallgatók és mobiltelefonok terén ma már a belépő szinttől a felső-középkategóriáig mindenféle készüléket megtalálhatunk a kínálatban. A OnePlus korábbi vezetőjéhez, Carl Peihez köthető vállalatról azonban köztudott, hogy tudatosan építik a brandet, nem véletlen, hogy először egy egyedi fülhallgatóval, majd egy relatíve olcsó, de annál különlegesebb okostelefonnal szereztek maguknak rajongókat, és csak szépen fokozatosan mertek drágább, minőségibb kütyüket is bemutatni.

Az eddigi hibátlan széria azonban 2024 augusztusában mintha kicsit megtört volna, ugyanis furcsa módon az egyik legjobb ár-érték arányú készülékükből, a Nothing Phone (2a)-ból adtak ki egy felturbózott darabot, néhány tízezerrel magasabb árcímkével. A Nothing Phone (2a) Plus esetében viszont az úgynevezett plusz nem érződik igazán.

A vezeték nélküli töltéshez hasonló, látványos extrák helyett ugyanis a gyártó beérte annyival, hogy 0,1 milliméterrel vékonyabb keretet, kicsit erősebb lapkakészletet, picit jobb szelfikamerát, valamint hangyabokányival feljebb tornászott töltést biztosítottak. Ezeken felül azonban nem igazán találni jelentős újdonságokat, ez pedig igencsak karcsú ajánlat 30 ezer forinttal drágábban. Főleg úgy, hogy ebben a szegmensben azért már jóval több a konkurens, mint a Phone (2a) esetében. Na, de nézzük, mit tud a (2a) Plus.

Szinte minden ismerős

A mobil egy, a Nothing vállalattól megszokott módon minimalista dobozban érkezett hozzánk, amelybe az egyedi, áttetsző megjelenéssel ellátott töltőkábelen és a SIM-tűn kívül nem fért semmi. Első tapintásra és néhány forgatás után nem érezni érdemi különbséget a (2a) és a Plus között, ami nem meglepő: grammra pontosan ugyanolyan tömege van a két modellnek, a 0,1 milliméterrel vékonyabb kialakítást pedig ember legyen a talpán, akinek sikerül megállapítania.

A hátlapon lévő három Glyph LED is pontosan ugyanott helyezkedik el, mint a (2a) esetében. Ezek az egyedi fények egyébként csengőhangként, valamint zenei vizualizációs célból is beprogramozhatók, továbbá appokkal is párosíthatók – ez utóbbi terén azonban még mindig elég limitált a kínálat.

A gombok a gyártótól megszokott módon helyezkednek el: a hangerőszabályzók a bal oldalra kerültek, míg a bekapcsoló gomb jobbra. A matt szürke műanyag keret felül üres, tehát nincs Jack-csatlakozó és infra-port sem, alul viszont ott van a két kártya befogadására alkalmas SIM-tálca, az USB-C-port és a hangszóró is. Ez utóbbi, a szelfikamera felett megbújó plusz hangszóróval együtt egyébként kifejezetten decens hangzást biztosít.

Az eSIM-támogatás viszont sajnos továbbra is hiánycikk, ahogy a tárhely SD-kártyával történő bővítéséről is le kell mondanunk, amennyiben e készülék mellett határoznánk. Vízállóság terén ugyancsak változatlan a helyzet: továbbra is az IP54-es tanúsítvánnyal kell megelégednünk, ami annyit tesz, hogy a fröccsenések ellen még csak-csak, a nagyobb csobbanás ellen viszont már nincs védve a készülék.

Képernyő terén ismét egy 120 Hz-es képfrissítésre képes, HDR10+-képes FHD+ felbontású AMOLED panelt kapunk, szinte ugyanolyan méretekkel, ám egy picikét vastagabb kávákkal, mint a sima (2a) esetében. A gyártó 1300 nites maximális fényerőt ígér, viszont több helyen is arról írnak, hogy ez elég neccesen valósul meg, és még ha el is éri ezt a fényességet a panel, napsütéses időben néha kicsit kevésnek bizonyul. Amire továbbra sincs panaszom, az a képernyő alatti ujjlenyomat-olvasó, emellett pedig a 2D-s arcfelismerés is abszolút korrektnek mondható.

A hosszú üzemidőről még mindig egy 5000 milliamperórás telep gondoskodik, ám a töltési sebességben egy minimális javulás is tapasztalható: 45 wattról 50 wattra tekerték fel.

Sok változást azonban nem fogunk érzékelni, a maxra történő töltés ugyanis nagyjából egy órát vesz igénybe, így körülbelül 5 percet tudunk spórolni az elődhöz mérten. Jó hír viszont, hogy üzemidő terén még a (2a)-ra is sikerült rátercelnie a Plusnak: a tesztelés ideje alatt, aktív használat mellett is bő másfél napig húzta töltés nélkül, összességében pedig nagyjából 17–17,5 órás üzemidőre lehet számítani a készüléktől. Specifikációk terén érdemes megemlíteni, hogy az 5G-támogatás mellett adott a Bluetooth 5.3, az NFC, és a Wi-Fi6 is.

Apró újítások minimális hatással

A Nothing Phone (2a) Plus modellnél – idomulva a modern trendekhez – már nem opció a 128 gigabájtos tárhely: 8/256-os és 12/256-os kiszerelés került csak piacra a készülékből, szerkesztőségünkhöz pedig utóbbi jutott el. A teljesítményre nem lehetett panaszunk, a rendszer nagyrészt zökkenésmentesen teszi a dolgát, az általános stresszteszteken 99 százalék körüli stabilitás képe rajzolódott ki. Ez bizonyára annak tudható be, hogy a készülékben az egyelőre exkluzív, 4 nanométeres gyártási technológiával készült Mediatek Dimensity 7350 Pro kapott helyet, ami nagyjából 10 százalékkal jobb eredményeket hoz, mint az előző, Mediatek Dimensity 7200 Pro.

A két készülék CPU-ja azonos, a mérleg nyelve csupán az órajel tekintetében dől el a Plus modell javára. A készülékkel kapcsolatban továbbá az is jó hír lehet, hogy a melegedés problémáját nagyon jól kezelte a Nothing, és míg a Phone (2) esetében lehetett néha-néha kicsit forróbb burkolatot érezni, ez már szinte egyáltalán nem tapasztalható a Phone (2a) Plus esetében, még nagyobb igénybevételnél sem – még ha teljesítmény terén alapvetően más ligákban is fociznak.

Ezek tehát az első, tényleg érezhető fejlesztések a gyártótól a pár hónap különbséggel megjelent készülékek között, de nem az utolsók.

A hátlapon egy 50 megapixeles főegységet találunk f/1.9-as objektívvel és optikai stabilizátorral, valamint egy 50 megapixeles f/2.2-es rekeszértékű ultraszéles egységet. A Samsung lencsék remekül teszik a dolgukat: mind nappali, mind pedig esti fényviszonyok között korrekt képeket lehet velük lőni, de az optikai képstabilizátor miatt azért érdemes a főkameránál maradni. Bár az 50 megapixel jól hangzik, alapértelmezetten nem ezt, hanem a 12 megapixeles beállítást használja a készülék, így, ha nagyobb fájlokra van szükségünk, több szoftveres rásegítéssel, akkor azt külön kell kiválasztanunk.

A hátlapi kameráknál tehát változatlan a helyzet, így a videórögzítés is 4K/30fps-ben van maximalizálva. A szelfikameránál azonban már más a helyzet, itt a 32 megapixeles egységet szintén egy 50 megapixeles Samsungra cserélte a brit cég. Az f/2.2 rekeszértékű előlapi egységnél – bár nappal remek felvételt készít 4K-ban – este már érződik a szűk rekesz, ami sokszor igencsak zajos felvételeket eredményezhet. A kamerarendszernek tehát van néhány hiányossága, de alapvetően semmi olyan kirívót nem tapasztaltam, ami ebben az árkategóriában ne lenne jelen más készülékeknél.

Verdikt

Mint az a leírásunkból is kiderülhetett, a Nothing Phone (2a) Plus alapvetően egy teljesen korrekt mobil, a brit gyártó hozta a védjegyévé vált magas színvonalat és az egyedi megoldásokat is. A valódi kérdés azonban nem az a modell kapcsán, hogy jó-e, hanem hogy miért létezik. A Nothing Phone (2a) ugyanis önmagában egy remek ár-érték arányú készülék volt, az induláskori 140 ezres ár (ami ma már helyenként 110–120 ezer is lehet) pedig szinte verhetetlen volt egy ilyen dizájnnal és specifikációkkal ellátott mobilért.

A Nothing Phone (2a) Plus 170–180 ezres árcédulája azonban pont egy olyan piaci szegmensbe esik, ahol már akadnak kihívók, legyen szó akár a Redmi Note 13 Pro+-ról, a Samsung Galaxy A55-ről, a tavalyi Motorola Edge 40 Neóról, vagy néhány tízezer forinttal feljebb a Google Pixel 8a-ról.

Bevallom, amikor elkezdtek jönni az első szivárogtatások a telefonról, arra számítottam, hogy a Nothing végre ebbe az árkategóriába is becsempészi a vezeték nélküli töltést, amit, ha a gyártó meglépett volna, akár slágertermék is lehetett volna a (2a) Plusból. Így viszont lényegében csak annyit kaptunk, hogy 10 százalékos teljesítményjavulásért bő 10 százalékkal többet is kell fizetni.

Lebeszélni ugyanakkor senkit nem fogunk a Nothing legújabb modelljéről, ugyanis, amit kínál, az abszolút korrekt. A kamerarendszer teljesen helytáll ebben az árkategóriában, ahogy a teljesítményre sem lehet a panasz, a dizájn pedig abszolút kiemeli a készüléket a többi közül, arról nem is beszélve, hogy az Android 14 alapokon futó, jelenleg NothingOS 2.6 operációs rendszer az egyik legkellemesebb Android-élményt nyújtja a piacon, számos rejtett képességgel.

A 3 év Android-frissítés, valamint a 4 év szoftveres támogatás szintén korrekt ajánlat a gyártótól, az viszont tény, hogy szinte ugyanezt a mobilt megkaphatjuk Nothing Phone (2a) néven, olcsóbban. A készüléket a Nothing webshopján, valamint néhány hazai viszonteladón keresztül lehet megvásárolni, világoszöld, szürke és fekete színben.