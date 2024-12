Lamborghinik, Ferrarik és egyéb luxusautók Aszad állítólagos garázsában

Egy Twitteren (újabb nevén X) terjedő, de hírügynökségek által még nem megerősített videó szerint elképesztő autógyűjteménnyel rendelkezett a bukott diktátor, Bassár el-Aszad. A videó egy óriási csarnokot mutat be, ahol egymást követik a legdrágább luxusautók: az internetezők különféle Lamborghiniket, Ferrarikat, Aston Martint, Rolls-Royce-ot, Audikat, Mercedeseket szúrtak ki, melyek mind-mind Aszad flottáját gyarapították.

Mondani sem kell, hogy ezek a gépkocsik egyenként is vagyonokba kerülnek, hát még így ebben a gyűjteményben összeadva, miközben a polgárháború sújtotta Szíriában a lakosság túlnyomó többségének a napi megélhetés is nehézségeket okoz.

90% of Syrians are under poverty line. Meanwhile, this is a small section of Assad’s garage. pic.twitter.com/4HROOfxjTN

— Hassan Akkad حسان عقاد (@hassan_akkad) December 8, 2024