A rendőri brutalitás ellenére vasárnap este is tömegek tüntetnek Tbilisziben

Ismét több ezer kormányellenes tüntető gyűlt össze vasárnap este Georgiában a parlament előtt. A demonstrálók – akik immár sorozatban 11. éjszaka gyűlnek össze Tbilisziben – azzal vádolják a kormányt, hogy lemondott az ország európai integrációjáról és oroszbarát, tekintélyelvű irányba fordult. A tüntetők uniós zászlókat lobogtattak, kürtöltek, sípoltak, néhányan közülük a parlament bejáratát elzáró fémsorompókon doboltak. A városvezetés nap közben megkezdte a karácsonyfa felállítását a parlament előtt, a demonstrálók viszont az állványzatot teleaggatták a rendőrök által megvert tüntetőkről készült fotókkal, írja az MTI.

A világsajtót is bejárták a brutálisan megvert tüntetőkről készült felvételek, melyekhez hasonlóakat korábban Belaruszban vagy a Majdan-tüntetések idején Kijevben lehetett csak látni. Az is erősíti a Janukovics-féle posztszovjet dikatórikus hasonlatot, hogy Tbilisziben is felbukkantak a tituskinak nevezett, maszkos, civil ruhás, a rendőrséggel együttműködő nem hivatalos személyek, alvilági figurák, focihulligánok, akik a beszámolók szerint válogatás nélkül támadtak rá mindenkire, aki rosszkor volt rossz helyen a grúz fővárosban.

Georgiában politikai válságot okozott a kormányzó Georgiai Álom párt október 26-i parlamenti választási győzelme, amelyet a nyugatbarát ellenzék csalásnak minősített. A kormány múlt heti döntése, amely szerint 2028-ig elhalasztja „az európai uniós tagság kérdését”, újabb tiltakozóhullámot indított el, és tíz éjszakán át tartó EU-párti tüntetéseket váltott ki Tbilisziben és más városokban. A demonstrációkat a rendőrség több helyen vízágyúval és könnygázzal oszlatta fel, míg néhány tüntető tűzijátékot lőtt ki és köveket dobált a rendőrökre.