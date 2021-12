Szárazság miatt pusztulnak a kenyai zsiráfok

Légi felvételek mutatják meg a Kenyában tomboló szélsőséges aszály pusztítását – írja az MTI a The Guardianre hivatkozva.

Egy, a Sabuli Vadrezervátumban készült képen hat zsiráf teteme látható, az állatok a vízhiány miatt pusztulhattak el.

A zsiráfok egy falu közelében múltak ki, testük egymás mellett hevert a kiszáradt földön. A sokkoló képet az embereket és állatokat egyaránt sújtó szárazságról tudósító Ed Ram fotóriporter készítette. A legyengült állatok a sárba ragadhattak egy kiszáradt víztároló felé tartva, a tetemeket Eyrib falu külterületére szállították, nehogy a tároló vize beszennyeződjön.

Six #giraffes lie dead in Sabuli Wildlife Conservancy in Wajir, #Kenya. The giraffes, weak from lack of food and water caused by severe #drought, died after getting stuck in mud as they tried to drink from a nearly dried-up reservoir nearby. Shot for @GettyImages #climatechange pic.twitter.com/m0efTloXBk

