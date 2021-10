Gólya sétálgat egy békési község utcáin

A fehér gólyák Afrika középső régióiban töltik a telet, de egyes példányok egészen a kontinens déli részéig is elrepülnek. A „legmagyarabb” madárnak is szokták őket nevezni, mivel tavaszi érkezésüket és őszi indulásukat is két legnagyobb nemzeti ünnepünkre „időzítik”: március 15. és augusztus 20. környékére.

Évről évre több madár tölti itthon a telet különböző okokból, a jövőben pedig a klímaváltozásnak köszönhetően várhatóan még többen pihennek meg nálunk hosszabb időre, vagy töltik itt a hideg évszakot – itt írtunk részletesebben arról, hogyan alakul át hazánk madárvilága.

Idén Békéssámson utcáin készített felvételeket egy békésen sétálgató, vadászó gólyáról a Promenad24. A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület vezetője, Molnár Ádám szerint nem kell aggódnunk, lehet csupán északi, térségünkben megpihenő példányról van szó.