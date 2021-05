Maszkot hordanak az oltásellenesek, hogy megvédjék magukat az oltottaktól

A koronavírusos konteók újabb mélységét értük el: a HVG szúrta ki, hogy oltásellenesek egy csoportja most maszkot kezdett hordani azért, hogy megvédje magát a vírus ellen beoltottaktól. Igen, jól olvasta.

A HVG a Vice-ra hivatkozik, ahol arról jelent meg cikk, hogy az oltásellenesek és még a maszkellenesek is úgy gondolják, mégiscsak felveszik azt a védőfelszerelést, csak nem a koronavírus, hanem az az ellen beoltottak miatt.

Megpróbáljuk elmagyarázni a mozgatórugókat: az oltásellenesek úgy gondolják, hogy a beoltottak ugyanúgy „ürítik” az oltást, mint ahogyan a fertőzöttek a koronavírust. Az oltásból kiszabadult fehérjék (?) aztán vetélést, terméketlenséget és szabálytalan menstruációt okoznak.

A szakértők szerint a probléma onnan indul, hogy az oltáselleneseknek fogalmuk sincs, hogyan működnek a vakcinák. A Reutersnek az amerikai járványmegelőzési központ szakértői válaszoltak: a COVID-19 vakcinák túlnyomó része (kivéve az inaktivált vírust tartalmazók) utasításokat adnak a saját sejtjeinknek, hogyan gyártsák le a vírus tüskefehérjéjét, az oltóanyag maga pedig 72 órán belül kiürül, a szervezet enzimei ugyanis lebontják. A tüskefehérje ellen a szervezet immunválaszt generál, és elpusztítja azt.

Ebből következik, hogy a vakcináltak sem a vakcinát, sem a tüskefehérjét nem ürítik.

Ha a vakcinák „fertőznének”, az a járvány ellen is hatásos lenne, hiszen nem kellene mindenkit beoltani – de az biztos, hogy örömteli csavar a történetben, ha ettől való félelmükben az oltásellenesek és maszktagadók is elkezdenek védekezni. Az ok más, az eredmény viszont ugyanaz: a maszk és a távolságtartás megakadályozhatja, de legalább lelassíthatja a koronavírus terjedését.