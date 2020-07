Elképesztő fotó készült két zebráról

A képet Sarosh Lodhi természetfotós készítette két zebráról a Kenya délnyugati részén, a Masai Mara nemzeti Rezervátumban. A több mint 1500 négyzetkilométernyi védett terület rendkívül gazdag élővilágnak ad otthont, a természetet kedvelő, Afrikába látogató turisták egyik legkedveltebb célpontja.

A fotós Twitterén a képhez írt kérdés pedig így hangzik: melyik zebra van elöl?

Which zebra is in front?

Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j

— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020