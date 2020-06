Az áldozat egy kézjellel, akár videócseten is jelezni tudja, hogy bántalmazzák

Ezzel az ártatlan kérdéssel kezdődik az a videó, ami a családon belüli erőszakot elszenvedő és bántalmazásban élő nőknek nyújthat segítséget. A canadianwomen.org által közzétett videóban két nő videócsetel egymással, és miközben a receptről beszélgetnek, egyikük egy kézmozdulattal jelzi a másiknak, hogy bántalmazzák: a tenyerét a kamera felé fordítja, behajlítja a hüvelykujját, majd ökölbe csukja a kezét. A beszélgetés közben a nő háta mögött fe-fel tűnik egy férfi is.

Az oktatóvideó itt nézhető meg:

A kézjellel szavak nélkül adhatja tudtára a másiknak, hogy segítségre van szüksége.

Több szervezet is arra hívta fel a figyelmet korábban, hogy a koronavírus-járvány miatt jelentősen emelkedhet a nők elleni családon belüli erőszak. A bezártság miatt a bántalmazott nők sokkal nehezebben tudnak segítséget kérni. A témával ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Figyelem!

A NANE Egyesület ingyenes lelkisegély-vonala bántalmazott nők és segítőik számára továbbra is elérhető a 06 80 505 101 számon hétköznapokon (hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 18-22 óra között, és szerdán 12-14 óra között). A PATENT Egyesület jogsegély vonala (06 70 220 2505) újabb időponttal bővült ki: a szokásos szerdai 16-18 és csütörtöki 10-12 óra közötti időszakokon felül péntekenként 12-14 óra között is elérhető, illetve chat-szolgáltatást is indítottak szombatonként 16-18 és hétfőnként 10-12 óra között a Facebookon, írásos jogi segítség-kérések számára. Emellett pedig mindenkit arra biztatunk, hogy aki tud, segítsen az érintetteknek, ha pedig bizonytalan abban, hogy ezt hogyan tegye, maga a segítő is hívhatja a fenti számokat.