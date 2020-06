Óriásviharok jönnek a héten

A múlt héten írtunk arról, hogy az addigi időjárási mintázatot egy, a Fekete-tenger térségében kialakult hideg légörvény zúzza szét. Megváltozott a széljárás, ezért a továbbra is szinte „pontszerű” záporok, zivatarok az ország középső tájaira is eljutnak. Így is teltek az elmúlt napok, mostanra azonban a hideg légörvény végnapjait éli, csütörtök magasságában továbbáll Oroszország felé, hatása nem érvényesül tovább a Kárpát-medencében.

Helyette egy Németországtól északra létrejött ciklon áramlásrendszerébe kerülünk, ami délnyugatról „szívja be” a légtömegeket hazánk fölé, ami jelentős változást okoz:

Ami a várható hőmérsékleti értékeket illeti, beköszönt az »igazi« nyár, a héten 23-28 fokot mérhetünk, vasárnap helyenként akár 30 fokra is felmelegszik a levegő. De nyugodt időről a legkevésbé sem beszélhetünk

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Zivatarrendszerek

A ciklon ugyanis a Földközi-tenger térségéből nemcsak a meleget, hanem a nedvességet is fölénk „pumpálja”, főleg a hét második felében számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csapadékos területeken a hőmérséklet is lecsökken, de ez már érzetre is egészen más lesz, mint amit május utolsó hetében tapasztaltunk.

Egyrészt a lehűlést már nem hűvösnek érezzük, mint eddig, hanem inkább párás, fülledt időnek, akkor is, ha a maximumok 22-23 fok körül alakulnak. Másrészt ezek már nem az eddigi elszórt esők, lesznek, hanem jókora viharok. A meteorológus kiemeli:

A csapadék jókora zivatarrendszerekbe fejlődik, gyakori lesz a felhőszakadás, ezek a zivatartársulások már a durvább fajtából származó viharokat hozzák.

Viharos, de meleg

A felhőszakadások csütörtökön kezdődnek a Tiszántúlon, majd a zivatarzónák folyamatosan áthaladnak az ország egésze fölött. A ciklon hatásaként a hol nedvesebb, hol szárazabb levegő érkezik, a legtöbb eső péntek délutántól és szombat délelőttig várható. Ekkor sem egész napos esőkre, viharokra kell számítani, a helyenként 10 mm felett várható csapadék néhány óra alatt fog lezúdulni a zivatarokkal.

A hőmérséklet közben tartja a „nyári” szintet, a legmelegebb vasárnapra ígérkezik, ekkor néhol akár 30 fokot is mérhetünk.

A folytatás most még elég halványan látszik, úgy is mondhatjuk, sok minden megtörténhet. A modellszámítások jövő héten kedd, szerda magasságában kezdenek lényegesen eltérni, a nagy szórás miatt az sem látszik, a ciklon után milyen irányú légmozgásra számíthatunk.

Kiemelt kép: MTI/Varga György