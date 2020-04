Donald Trump nem érti, az emberek miért vették komolyan, hogy fertőtlenítővel kéne injekciózni a koronavírusosokat

„Látom, hogy a fertőtlenítő egy perc alatt kiüti (a koronavírust – szerk.). Egy perc alatt. Lehetséges, hogy injekción keresztül, vagy tisztításként csináljunk hasonlót? A tüdőbe megy be, károsítja a tüdőt, érdekes lenne ezt is lecsekkolni” – mondta Donald Trump a múlt héten a koronavírussal kapcsolatos szokásos napi sajtótájékoztatóján. A nyilatkozattól minden egészségügyi szakember azonnal a szívéhez kapott, és több fertőtlenítőszer-gyártónak, valamint orvosnak is meg kellett szólalnia az ügyben, és leszögezni, hogy senki ne próbálkozzon otthon fertőtlenítő ivásával.

Az ötletelés után tehát több fertőtlenítőt gyártó vállalat lenyilatkozta, hogy még véletlenül se kezdjenek el hipót inni az emberek, mert belehalhatnak, mégis, úgy tűnik, egyre többen veszik komolyan az ötletet – legalább is erre utal, hogy

négy államban is elárasztották telefonhívásokkal a mérgezésvédelmi központokat arra vonatkozóan, megihatják-e az otthon tárolt fertőtlenítőszert koronavírus ellen.

Trump viszont nem érti, hogy ennek mi köze van őhozzá, hiszen saját bevallása szerint csak szarkasztikusan értette az egészet – írja a BBC.

A hétfői koronavírusos sajtókonferencián egy újságíró megkérdezte tőle, hogy felelősnek érzi-e magát a hívásokért, azt felelte, hogy nem. Nem csoda, hiszen már pénteken azt nyilatkozta: szarkasztikusan értette a kérdéseit, és azt akarta megfigyelni, hogy az újságírók hogyan reagálnak majd rá. Nem tudni, mire számított, de ha tényleg igaz, hogy „csak viccelt”, valószínűleg nem ez a legjobb téma, aminek kapcsán poénkodnia kéne.

Főkép: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP