Amerikában komolyan veszik Trump koronavírust gyógyító ötletét, otthoni fertőtlenítőt innának

Mi is beszámoltunk róla, hogy csütörtöki koronavírusos sajtótájékoztatóján Donald Trump azon elmélkedett, vajon kutatni kellene-e, hogy fertőtlenítőszert juttassanak a koronavírusos betegek szervezetébe, ha már külsőleg olyan jól pusztítja a kórokozót. Az ötletelés után több fertőtlenítőt gyártó vállalat lenyilatkozta, hogy még véletlenül se kezdjenek el hipót inni az emberek, mert belehalhatnak, mégis, úgy tűnik, egyre többen veszik komolyan az ötletet – legalább is erre utal, hogy négy államban is elárasztották telefonhívásokkal a mérgezésvédelmi központokat arra vonatkozóan, megihatják-e az otthon tárolt fertőtlenítőszert koronavírus ellen – írja a Newsweek.

A szóban forgó államok New York, Michigan, Maryland és Illinois, az érdeklődők pedig azt szeretnék tudni, mennyire biztonságos, amit Trump boncolgatott a sajtótájékoztatón.

„Látom, hogy a fertőtlenítő egy perc alatt kiüti. Egy perc alatt. Lehetséges, hogy injekción keresztül, vagy tisztításként csináljunk hasonlót? A tüdőbe megy be, károsítja a tüdőt, érdekes lenne ezt is lecsekkolni” – mondta roppant összeszedetten az amerikai elnök csütörtökön.

Trump pénteken aztán megjegyezte, hogy csak szarkasztikusan mondta, amit mondott, és nem gondolta komolyan – mindegy, hogy ez igaz-e vagy sem, a lényeg, hogy az emberek komolyan vették. Szerencsére a mérgezések számában egyelőre nincs kiugró emelkedés, az emberek tájékozódnak és kérdeznek, mielőtt fertőtlenítőt innának.

Főkép: Olivier DOULIERY / AFP